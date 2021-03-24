Минобороны в пятый раз вручило премии в области культуры и искусства

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство обороны РФ в среду вручило премии в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы. Юбилейная, пятая церемония награждения лауреатов прошла в Центральном академическом театре российской армии.

"Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное - что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая мероприятие.

Из рук Шойгу награду за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре получил народный артист РФ Сергей Безруков.

Премий Минобороны в различных номинациях также удостоились журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, артистка театра Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, творческий коллектив Ансамбля Черноморского флота, сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ и многие другие.

Премия в области армейской культуры учреждена по решению министра обороны. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству заместителей министра обороны, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.