Фестиваль "Амурская осень" пройдет в Благовещенске с 12 по 19 сентября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Фестиваль кино и театра "Амурская осень" пройдет в Благовещенске с 12 по 19 сентября, сообщила в четверг журналистам исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

"Сроки фестиваля "Амурская осень" определены, он пройдет с 12 по 19 сентября", - сказала она.

По словам Смирновой, в этом году в программе фестиваля будут сохранены три основных направления (конкурс полнометражных игровых фильмов, конкурс короткометражных игровых фильмов, конкурс антрепризных спектаклей) и добавлено новое - внеконкурсная программа малых театральных форм. "В следующем году, возможно, [эту программу] введем в конкурс фестиваля "Амурская осень", - добавила она.

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" проходит в Благовещенске с 2003 года. Своими целями организаторы считают привлечение внимания зрителя к отечественному кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирование высокого социально-культурного статуса российского кино, развитие культурных связей с коллегами из Восточной Азии.