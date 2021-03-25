В музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка экспонатов из музеев Венеции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Выставка "Под маской Венеции" откроется 27 апреля в музее-заповеднике "Царицыно". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"В музее-заповеднике "Царицыно" 27 апреля откроется выставка "Под маской Венеции", на которой впервые в России будут представлены более 100 оригинальных экспонатов из Фонда городских музеев Венеции (Fondazione Musei Civici di Venezia). Выставка продлится до 29 августа 2021 года и расскажет о жизни венецианцев в XVIII веке, в эпоху авантюр, тайн и маскарадов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что гостям выставки представится уникальная возможность увидеть за пределами Венеции экспонаты из знаменитых собраний Дворца дожей, музеев Коррер и Ка'Реццонико (Музей Венеции XVIII века), Музея стекла на острове Мурано и палаццо Мочениго (Музей тканей и костюмов).

"В Москву привезут карнавальные маски (в том числе маски-бауты, подобные тем, что носил Джакомо Казанова), костюмы знатных горожан, муранское стекло, посуду, железный нос гондолы XVII века, гравюры и картины Пьетро Лонги с изображением сцен из повседневной жизни Венеции и даже азартные игры из венецианских игорных домов. Экспозиция будет дополнена предметами из лучших московских собраний - ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, музея-усадьбы "Архангельское" и других", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора музея-заповедника "Царицыно" Елизаветы Фокиной, царицынский дворец изначально был задуман как праздничная резиденция, где звучит музыка и сверкают фейерверки. "Мы мечтали, что венецианская сказка будет рассказана именно в нашем музее. И эти мечты сбылись" - рассказала Фокина.

Масштабная экспозиция "Под маской Венеции" разместится в залах Хлебного дома. Композиция выставки позволит выбрать один из двух маршрутов - двух вариантов отношений с городом человека, оказавшегося в Венецианской республике XVIII века в период ее прощального яркого цветения.