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В Карачаево-Черкесии летом пройдет Северо-Кавказский кинофорум

Эксперты форума будут работать с кинопроизводителями из разных регионов СКФО, проводить их обучение и оценивать проекты местных авторов

ЧЕРКЕССК, 26 марта. /ТАСС/. Форум для представителей киноиндустрии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) организуют в Карачаево-Черкесии в июне этого года. Об этом сообщил в четверг министр культуры КЧР Зураб Агирбов в ходе прямого эфира в Instagram.

"16-18 июня у нас будет проходить Северо-Кавказский кинофорум. Союз кинематографистов России, Никита Михалков и его команда, включили нас, Карачаево-Черкесию, в список регионов, в которых будет такой кинофорум", - сказал Агирбов.

Он добавил, что в рамках форума эксперты будут работать с кинопроизводителями регионов СКФО, в том числе проводить обучение, оценивать кинопроекты. "Здесь же будет проводиться питчинг (презентация кинопроекта с целью поиска инвесторов ). Это серьезный шаг для нас по созданию киностудии в Карачаево-Черкесии", - отментил министр.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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