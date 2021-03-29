Музей Гагарина в Смоленской области станет федеральным к 12 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мемориальный комплекс Юрия Гагарина в городе Гагарин Смоленской области приобретет федеральный статус с 12 апреля, дня 60-летия полета первого человека в космос. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в понедельник.

"Минкультуры России своим приказом утвердит устав ФГБУК "Объединенный мемориальный музей Ю. А. Гагарина", и к 12 апреля 2021 года (60-летию первого полета человека в космос) музей будет работать уже в федеральном статусе", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, после завершения перехода в федеральную собственность запланирована реставрация музейных объектов, входящих в комплекс - дома родителей Юрия Гагарина, дома, где он провел детские годы, музея "Первый полет человека в космос". После ремонта начнется строительство нового здания комплекса. "Средства на содержание музея запланированы в бюджете Минкультуры России", - отметили в пресс-службе.

"Мы рассчитываем, что благодаря присвоению федерального статуса музей получит принципиально новые возможности для всесторонней деятельности, успешного включения в современное культурное, музейное и туристическое пространство и станет драйвером развития региона", - цитируют слова статс-секретаря заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой в пресс-службе.

Присвоение музею федерального статуса и строительство нового здания предусмотрены указом президента РФ и распоряжением правительства РФ.