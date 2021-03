ЛОНДОН, 30 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Писательница из России Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Об этом ТАСС сообщили во вторник организаторы премии.

Попадание в список из 13 авторов, представляющих 12 стран, Степановой обеспечила книга-эссе "Памяти памяти" - исследование личной и исторической памяти, в котором писательница рассказывает историю своей семьи. В 2018 году это произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".

С момента изменения формата пять лет назад, когда премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений, Степанова стала первым автором из России, который смог пробиться в "длинный список". "В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова - первый российский писатель, включенный в "длинный список". В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая", - сообщили ТАСС организаторы премии.

Кто еще попал в "длинный список"

Члены жюри под председательством британской писательницы Люси Хаджес-Холлетт отобрали 13 работ "длинного списка" из 125 произведений. Вместе с книгой-эссе Степановой за главный приз продолжат бороться по две книги, переведенные с испанского языка, по две - с французского, по одной - с китайского, грузинского, датского, кикуйю (один из языков банту, распространенный в центральной части Кении), голландского, немецкого, арабского, шведского языков.

Среди попавших в "длинный список" авторов значатся Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой The Pear Field ("Грушевое поле"), Мариана Энрикес из Аргентины с The Dangers of Smoking in Bed ("Опасности курения в постели"), Адания Шибли из Палестины с Minor Detail ("Незначительная деталь"), Эрик Вюйяр из Франции с The War of the Poor ("Война бедных"), а также Нгуги Ва Тхионго из Кении, Сюэ Цань из Китая, Давид Диоп из Франции, Бенхамин Лабатут из Испании, Ольга Равн из Дании, Яап Роббен из Нидерландов, Юдит Шалански из Германии, Анджей Тихий из Швеции.

Общая тема уникальных книг

"В тот год, когда мы с трудом могли покинуть наши собственные дома, мы, судьи, путешествовали по континентам, увлекаемые чтением. Каждая прочитанная нами книга - уникальна. Но одна тема ясно прослеживается - миграция, наша всеобщая боль, но также плодотворная взаимосвязанность современного мира", - сказала Хаджес-Холлетт.

"Авторы пересекают границы, и то же самое делают книги, отказываясь оставаться в отдельных категориях. Мы читали книги, которые были биографиями, мифами, эссе, размышлениями, историческими работами, - каждая превратилась в художественное произведение благодаря креативной энергии авторского воображения", - добавила председатель жюри.

О премии

В отличие от Букеровской премии, основанной в 1969 году и ежегодно присуждаемой писателям стран бывшего Британского Содружества, Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присуждают за достижения в области литературы ежегодно.

Победителем может оказаться автор любой книги, которая была переведена на английский и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии. Денежный приз премии составляет £50 тыс. ($69 тыс.), который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. "Памяти памяти" на английский язык перевела британский поэт, драматург и переводчик Саша Дагдейл.

"Короткий список" из шести книг жюри объявит 22 апреля, а победитель за 2021 год будет назван 2 июня.

В прошлом году лауреатом премии стала писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд за роман The Discomfort of Evening ("Неловкий вечер").