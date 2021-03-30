Финалистов литературного конкурса "Лето Господне" наградили в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Лауреаты детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне" среди старшеклассников были награждены в храме Христа Спасителя во вторник, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"30 марта 2021 года в Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград победителям очного этапа VII сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне" в старшей возрастной группе", - написано на сайте. Следующие возрастные группы конкурса - 6-7 и 8-9 школьные классы - приедут на финал в Москву, согласно сообщению, с 7 по 10 мая. Ранее в издательском совете РПЦ ТАСС сообщили, что раздельное награждение групп проводится в силу связанных с пандемией коронавируса обстоятельств.

Первое место в старшей группе занял Тимофей Поедушкин из поселка Варницы (Ярославская область), автор рассказа "Солнце земли Русской" о благоверном князе Александре Невском. Второе получили Юлия Касаткина (г. Константиновск, Ростовская область) со стихотворением "Чудесный князь" и Ксения Колягина (Липецк) за рассказ "Фиалка". Третье - Дарья Акулинина (г. Кузнецк Пензенской области) за исследование "Евангельские мотивы в русской литературе" и Анна Зайцева (Донецк) за эссе "Ангелы".

Ранее председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) сообщил, что работы участников, победителей и финалистов будут изданы в сборнике "Серебряный луч".

Молодежный конкурс "Лето Господне", названный в честь автобиографического романа Ивана Шмелева, проводился в седьмой раз. В финал вышли 40 детей из России и зарубежья. Он был организован с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.