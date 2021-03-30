Выставка об истории еврейского праздника Песах открылась в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Выставка об истории и традициях праздника Песах открылась в Еврейском музее и центре толерантности во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Возникла идея создавать такие знаковые временные выставки внутри постоянной экспозиции, и мы начали с самого сложного. Главное, что можно выставлять в Песах, - это пасхальные агады (сборники священных текстов, посвященных Песаху). Еврейское изобразительное искусство долгое время было не очень распространено, что было связано с рядом библейских запретов. В рамках еврейской традиции художники излагались в традиционных жанрах, например, в книгопечатании", - сказал председатель правления музея Борух Горин.

По его словам, экспозиция включает традиционные образцы еврейской живописи, также представлена уникальная немецкая иллюстрированная агада 1920-х годов, нарисованная неевреем в собственном стиле.

На экспозиции в Еврейском музее представлены артефакты из различных культурных традиций: марокканские и иракские манускрипты XIX века, восточноевропейские атрибуты пасхального застолья, современные фотографии. Посетители музея смогут увидеть экспонаты из коллекции семьи Гросс (Израиль), Музея истории евреев в России и Еврейского музея и центра толерантности.

Песах - праздник, посвященный исходу евреев из Египта в середине XIII века до н. э., освобождению от рабства и обретению родины. По традиции он длится неделю в Израиле и восемь дней за его пределами, в этом году празднование Песаха началось вечером субботы, 27 марта. На территории еврейского государства Песах закончится вечером 3 апреля, в других странах - вечером 4 апреля.

Песах - праздник освобождения от рабства как физического, так и духовного, поэтому эмоциональная составляющая праздника не менее важна, чем строгое соблюдение пасхальных традиций. Традиционная пасхальная трапеза называется седер, на праздничном столе обязательно должна быть маца - лепешки из незаквашенного теста, - а также горькая зелень и вино. Трапезу всегда сопровождает чтение Агады - рассказа о египетском плене, Исходе и чудесах, сопровождавших освобождение.