Церемония вручения Grammy пройдет 31 января в обычном формате

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Очередная церемония вручения американской музыкальной премии Grammy состоится 31 января 2022 года в обычном для нее формате. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национальной академии искусства и техники грамзаписи, присуждающей престижную награду.

Как отметили организаторы, "64-ю ежегодную церемонию вручения Grammy будут транслировать в прямом эфире" из Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее покажет телеканал CBS.

В последние годы мероприятие, за редким исключением, проходило в указанном спортивном комплексе. Однако 63-ю церемонию вручения премии в свете пандемии нового коронавируса провели ранее в текущем месяце в необычном формате. Некоторые мероприятия состоялись не внутри Staples Center, а рядом с ним или на других площадках. Часть церемонии прошла в режиме онлайн.