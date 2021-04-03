Эрмитаж объяснил сомнения в подлинности изделий Фаберже заменой деталей при реставрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Искусствоведы и реставраторы, которые провели по инициативе Государственного Эрмитажа исследования ювелирных изделий, предоставленных частными музеями для выставки Фаберже, пришли к выводу, что сомнения в их подлинности связаны с некачественной реставрацией предметов и заменой подлинных деталей. Об этом говорится в опубликованных на сайте музея результатах исследований.

"Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации - музейной и коммерческой. Все эти результаты не противоречат в целом атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов", - говорится в опубликованном материале.

Эксперты отметили, что "императорские" пасхальные яйца могли подвергаться переделке, в том числе с заменой деталей портретов. Для того, чтобы с полной точностью установить подлинность изделий Фаберже, потребуется провести комплексные исследования и сравнение предметов из разных коллекций с эталонными, добавили представители музея.

В эрмитажном отчете говорится, что необходимо создание закрытой базы данных эталонно подлинных клейм дома Фаберже - договоренность об осуществлении такого проекта уже есть с фирмой "Цейс" и Музеем Фаберже в Баден-Бадене. Также потребуется провести анализ материалов на аппаратуре следующего поколения, которая уже приобретена и будет установлена в референтном реставрационном центре Эрмитажа в следующем году.

О выставке

Выставка "Фаберже - ювелир Императорского двора" в Гербовом зале Зимнего дворца проходила в Эрмитаже с 25 ноября по 14 марта. Она была подготовлена совместно музеями России и Германии. В нее вошли предметы из эрмитажного собрания, музейных коллекций Павловска и Петергофа, а также частных музеев - Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), Русского национального музея в Москве и Музея христианской культуры в Петербурге.

В составе экспозиции были подарочные и личные вещи монарших особ работы фирмы Фаберже - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков.

По данным пресс-службы музея, после открытия выставки в Эрмитаж поступило письмо, автор которого заявил о том, что в экспозиции есть сомнительные предметы, не являющиеся изделиями Дома Фаберже. Позже гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сказал, что спорные предметы пройдут дополнительную экспертизу в лабораториях музея, чтобы доподлинно изучить историю их создания. Государственный Эрмитаж в марте дополнил выставку о мастерстве Карла Фаберже двумя витринами, в которых намеренно показал юридически признанные подделки под изделия Фаберже для сравнения их с подлинниками из музейной коллекции.