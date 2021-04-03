В Пермском театре оперы и балета представили оперу "Кармен" в постановке Богомолова

ПЕРМЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Премьера оперы "Кармен" в постановке режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова состоялась в Пермском академическом театре оперы и балета имени Чайковского. Вместе с ним над постановкой работали дирижер Филипп Чижевский и сценограф Лариса Ломакина, за основу они взяли первую версию музыкального произведения Жоржа Бизе.

"Филипп [Чижевский] выбрал первую редакцию партитуры Бизе. По его представлению, она острее, выразительнее. Мы искали в мировой истории период, который бы соответствовал либретто, и нашли его в 1910-х годах. Взяли за основу многоконфессиональный, многонациональный город Одессу: здесь все непросто, все сложно, страсти, любовь Наша история не о цыганке, а об отношениях русского солдата Хозе и еврейки Кармен. Мы нарочно не стремились к исторической достоверности на сцене", - рассказала журналистам Лариса Ломакина.

К началу прошлого века зрителей отсылают и декорации - они изготовлены из металла и покрыты ржавчиной. "Ржавчина ассоциируется с сепией и пожелтевшими фотографиями начала ХХ века", - пояснила Ломакина.

В первой версии "Кармен" музыкальные сцены сопровождают прозаические диалоги, а после смерти Бизе их заменили на речитативы, которые написал друг композитора Эрнест Гиро. Константин Богомолов в своей версии спектакля отказался от привычных речитативов и вернул опере диалоги, написав их на русском языке на основе французского либретто, при этом сюжетная линия сохранилась, а текст дополнился новыми деталями.

При работе с партитурой Бизе единственное, что добавил от себя в оркестр Чижевский, - это гитару. Помимо оперных артистов, в постановке задействованы и драматические - актеры Пермского академического Театра-Театра. Богомолов, Чижевский и Ломакина уже работали вместе: три года назад они поставили ораторию "Триумф Времени и Бесчувствия" Генделя в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, а "Кармен" в пермском театре стала для Богомолова первой оперной постановкой на большой сцене.