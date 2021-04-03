Более 20 царских мумий перевезли в новый Национальный музей египетской цивилизации

КАИР, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Двадцать две царские мумии, несколько десятилетий хранившиеся в Египетском национальном музее в центре столицы, были торжественно перевезены в субботу в новый Национальный музей египетской цивилизации в старинном районе Фустат, откуда более 1 тыс. лет назад начался Каир. Церемония, получившая название "Золотой парад фараонов", была организована министерством туризма и древностей, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С царскими почестями саркофаги с мумиями, чей возраст превышает 3 тыс. лет, транспортировались в сопровождении всадников на переделанных под "солнечные колесницы" открытых грузовиках, на борту каждой машины было нанесено имя царской особы, мумии которой в ней перевозили. На новое место жительства переехали мумии 18 фараонов и четырех цариц XVII, XVIII, XIX и XX династий, включая самого известного правителя Древнего Египта Рамзеса II, Сети I, Секененру Таа II, Тутмоса I, II, III и IV, царицу Хатшепсут, правившую страной в мужском обличии, Аменхотепа I, II и III.

А в нескольких километрах от этого музея в это время их уже ждали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, министр туризма и древностей Халед аль-Анани и другие высокопоставленные лица государства. По случаю "Золотого парада фараонов" в Национальном музее египетской цивилизации был организован масштабный концерт. Официально музей открывается после реновации 4 апреля, но мумии будут открыты для публики позднее. После транспортировки царские останки поместят в мягкие бескислородные азотные камеры, где они будут защищены от влаги, грибка, бактерий и насекомых.

Шествие началось после заката солнца. Для этого перекрыли несколько улиц в центре египетской столицы, по которым должны были следовать машины с мумиями. Перед тем, как выйти на набережную Нила, кортеж совершил символический обход вокруг подсвеченного живым огнем обелиска на площади Тахрир.

В связи с перевозкой мумий в соцсетях начали обсуждать вопрос о целесообразности тревожить прах мумий. Многие даже увязали это событие с обрушившимися в последние недели на страну и унесшими десятки человеческих жизней бедами, включая столкновение пассажирских поездов, падение многоэтажного жилого дома в Каире, блокировку Суэцкого канала, а также многочисленные пожары и техногенные аварии. Власти категорически отвергли какие-либо конспирологические и мистические теории.

Важное для Египта культурное событие освещали 400 местных и иностранных журналистов, местные телеканалы вели прямой эфир, а Минтуризма и древностей транслировало процессию на своем YouTube-канале. По случаю трнаспортировки мумий в Египте была выпущена специальная серия марок, посвященная золотому параду фараонов.