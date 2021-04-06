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Фильм Мартина Скорсезе "Остров проклятых" выпустят в повторный прокат

Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо и Марк Руффало

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Компания Capella Film планирует перевыпустить в прокат фильм Мартина Скорсезе "Остров проклятых" (2010). Контракт на перевыпуск уже подписан, сообщила директор по кинопрокату компании Елена Фисенко.

"Мы подписали контракт на перевыпуск фильма "Остров проклятых" Мартина Скорсезе", - сказала она на презентации компании на международном форуме "Российский кинобизнес".

"Остров проклятых" - детективный фильм Мартина Скорсезе по одноименному роману Денниса Лихэйна. Главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо и Марк Руффало.

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