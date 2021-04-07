Премьера нового сериала "Союзмультфильма" "Чуч-Мяуч" состоится 14 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Новый сериал "Союзмультфильма" по мотивам классической короткометражки "Чучело-Мяучело" выйдет на видеосервисе Premier 14 апреля. Проект под названием "Чуч-Мяуч" будет состоять из 52 эпизодов, которые расскажут о девочке и ее волшебном коте. Об этом сообщила пресс-служба студии в среду.

"В "Чуч-Мяуче" будет множество волшебных историй, однако чудеса в нашем мультфильме - невпопад, и героям приходится каждый раз проявлять творческий подход, чтобы разрешить все удивительные ситуации, с которыми им приходится столкнуться. Наш сериал, как и его классический предшественник, рассказывает о том, что главное чудо - в дружбе, творчестве, взаимной поддержке, доброте. С помощью этих простых базовых ценностей можно разобраться с любой, даже самой неразрешимой на первый взгляд задачей - и именно этому учит наш "Чуч-Мяуч", - рассказала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм, ставший совместным проектом "Союзмультфильма" и видеосервиса Premier, создан по мотивам классической картины режиссера Инессы Ковалевской "Чучело-Мяучело" 1982 года. Сериал ориентирован на младшую аудиторию, студия планирует выпустить 52 эпизода длительностью по семь минут. Он расскажет о девочке Марусе и коте Мяуче, который обладает волшебным даром исполнять желания, но на свой лад.

Главного героя в мультфильме озвучил актер Михаил Башкатов, а девочку Марусю - участница шоу "Голос" Алиса Смирнова. Премьера сериала состоится на видеосервисе 14 апреля, а 18 апреля он выйдет на телеканале "Мультиландия".