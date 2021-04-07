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Пандемия COVID-19

В Минкультуры усомнились в возможности увеличения заполняемости кинозалов к лету

В ведомстве считают, что "не стоит даже ожидать 75%-ной заполняемости" из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко усомнилась в том, что к лету допустимый процент заполняемости кинозалов увеличится до 75%. Об этом она сказала на форуме "Российский кинобизнес - 2021" в среду.

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"Мы не должны испытывать иллюзий, что все закончится к лету и будет стопроцентная заполняемость залов. Я думаю, не стоит даже ожидать 75%-ной заполняемости, оптимистичные прогнозы не сбываются с точки зрения цифр, которые сейчас идут по коронавирусу", - сказала Максимченко.

В Москве с 22 января максимальная заполняемость залов театров, кинотеатров и концертных залов была увеличена с 25% до 50% от общей вместимости. Возобновлены работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других мероприятий. Но для них также есть условие о максимальном количестве посетителей в 50%. Ранее Собянин говорил, что большую часть еще действующих ограничительных мер могут отменить к маю.

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РоссияПандемия COVID-19
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