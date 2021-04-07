"Каннские львы" пройдут в 2021 году в онлайн-формате

ПАРИЖ, 7 апреля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Каннские львы", считающийся наиболее авторитетным в области производителей рекламы, из-за пандемии коронавируса пройдет в 2021 году полностью в онлайн-формате. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении организаторов фестиваля.

"Каннские львы" в этом году пройдут полностью в цифровом формате с 21 по 25 июня. Мероприятие на юге Франции в этом году не состоится", - отмечается в заявлении.

По словам руководителя фестиваля Филиппа Томаса, "в течение последнего года велись консультации с клиентами и проводилась разработка обучающей онлайн-платформы Lions Live. "Теперь мы можем полностью перейти к этому формату в 2021 году, чтобы на виртуальной площадке объединить мировое рекламное сообщество в июне этого года", - отметил он.

В прошлом году в связи с эпидемией фестиваль "Каннские львы" был отменен. Как уточнили организаторы, для участия в онлайн-фестивале этого года необходимо приобрести цифровой пропуск стоимостью €249. Как ожидается, в рамках Lions Live пройдут мастер-классы, лекции и обсуждения с ведущими представителями рекламного бизнеса. Подробности программы предстоящего фестиваля и имена его участников организаторы пообещали сообщить в ближайшее время.