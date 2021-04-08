Умер актер Уолтер Олкевич, сыгравший в "Твин Пиксе"

ТАСС, 8 апреля. Американский актер Уолтер Олкевич, исполнивший несколько ролей в сериале "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991), умер в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Об этом, как передает в среду журнал Hollywood Reporter, сообщил его сын, сценарист Зак Олкевич.

По его словам, актер умер утром 6 апреля в своем доме в Лос-Анджелесе. В течение последних 20 лет Олкевич испытывал проблемы со здоровьем и перенес серию операций на колене, в связи с чем был прикован к постели и вынужден сделать перерыв в карьере.

Олкевич известен широкому зрителю по ролям бармена Жака Рено и владельца бара "Дом у дороги" Жана-Мишеля Рено в телесериале Дэвида Линча "Твин Пикс". Он дебютировал в небольшом эпизоде в фильме Стивена Спилберга "Тысяча девятьсот сорок первый" ("1941", 1979), позже снимался во множестве сериалов и фильмов, в числе которых "Коротышка из Майами" (Pronto, 1997), "Стюарт спасает свою семью" (Stuart Saves His Family, 1995) и другие.