Награждение лауреатов анимационной премии "Икар" состоится осенью

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения Национальной анимационной премии "Икар" в 2021 году состоится осенью из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель награды Сергей Капков.

"Седьмая церемония награждения профессионалов анимации пройдет 2 сентября в театре "Школа современной пьесы". Мероприятие было перенесено на сентябрь в связи с ограничительными мерами по противодействию распространения коронавируса, которые еще не сняты окончательно в Москве", - сказал Капков.

Он отметил, что работа Экспертного совета премии, который определит номинантов премии, уже началась. Кроме того, в ближайшие дни оргкомитет определит имена лауреатов в почетной номинации "Мастер" и лауреата в номинации "Продюсер".

"Всего на соискание награды были подано 123 заявки, в числе которых короткометражные и полнометражные анимационные фильмы, сериалы и прикладные ролики", - добавил Капков.

Российская Национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли, традиционно церемония проходила в День российской анимации 8 апреля, но из-за ситуации с пандемией второй год подряд она переносится на осень. Лауреатами награды становились в разные годы режиссеры Константин Бронзит, Игорь Ковалев, Александр Петров, артисты Армен Джигарханян, Валерий Гаркалин, Татьяна Пилецкая и Лилиан Малкина, композиторы Марина Ланда и Сергей Васильев, продюсеры Олег Кузовков и Дмитрий Ловейко и другие.