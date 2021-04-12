Премьера оперы "Парсифаль" в постановке Серебренникова прошла в Венской опере без зрителей

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьера оперы Рихарда Вагнера "Парсифаль" в постановке Кирилла Серебренникова состоялась в воскресенье в Венской государственной опере, она прошла без зрителей в связи с запретом на проведение крупных культурных мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции. С 18 апреля видеоверсию спектакля смогут посмотреть онлайн зрители во всем мире, сообщил ТАСС Серебренников.

"Парсифаль" - совершенно уникальное приключение, - сказал режиссер. - Дистанционная, но при этом подробная работа. Мы с командой делали этот спектакль практически два года, начали еще до пандемии, а в нынешних обстоятельствах это превратилось в сложное испытание, было ощущение, что мы карабкаемся на самую высокую гору".

По словам Серебренникова, "спектакль сложно придуман и организован". "В нем, помимо сценической истории, есть большая киночасть, которая требовала отдельного монтажа, сама музыка "Парсифаля" Рихарда Вагнера, работа с певцами-звездами, лучшими в мире, - все это было очень важно и ценно", - отметил он. "Венская опера - театр, у которого существуют определенные традиции, это тоже важно было учитывать, чтобы их в чем-то нарушать. Наш спектакль не похож ни на одну из версий этой оперы", - заявил режиссер.

"Вообще все это невероятный опыт, практически незабываемый", - признался он. - Премьера перед видеокамерами - новое состояние сегодняшнего театра. Ты готовишься два года, репетируешь несколько недель, а потом снимаешь все это как кино. У нас было две съемки- два дубля, а уже с 18 апреля эту запись смогут посмотреть зрители во всем мире". "Не так уж и плохо", - оценил собеседник агентства.

Сам Серебренников выступает как режиссер-постановщик, сценограф и художник по костюмам. Музыкальный руководитель и дирижер - Филипп Жордан. В главных ролях заняты Йонас Кауфман, Элина Гаранча, Людовик Тезье, Вольфганг Кох, Георг Цеппенфельд, Николай Сидоренко, Штефан Черни. Выпускающий режиссер - Евгений Кулагин.

Видеоверсия спектакля будет доступна на территории Европы и России 18 апреля с 15:00 мск. Посмотреть запись можно будет на сайте ARTE Concert бесплатно в течение 30 дней с момента ее публикации, уточнил Серебренников.

Режиссер о своем спектакле

"Парсифаль" - последняя опера Вагнера. По определению самого композитора, который также является автором либретто, это "Торжественная сценическая мистерия" о рыцарях Грааля", - напомнил Серебренников.

"Рыцари Грааля, какими они представлены у Вагнера в начале "Парсифаля", явно потеряли часть своей веры - возможно, самую важную и значимую часть. Грааль, как я его понимаю, - это идея всеобщей свободы, и именно потому он противоречит принципам Братства Грааля. Рыцари находятся в плену своей догматической боевой позиции против всего мирского. Они идут по миру с шорами на глазах, и в результате их восприятие становится все более узким и искаженным. Тюремное пространство моего спектакля - это метафора ограниченного, сжавшегося, догматического мира, в котором они заперли себя и где все происходит не так, как должно. И, конечно же, жизнь в неволе - это одна из возможных интерпретаций пространства, в которое "здесь превращается время", - отметил режиссер.

По его мнению, "любая наивная иллюстративность огрубила бы тонкие смыслы и контексты вагнеровской партитуры". "Показать на сцене чудо застывшего в воздухе копья привычными средствами конвенционального театра можно, но такие попытки проиллюстрировать чудеса, музыкально воплощенные в партитуре Вагнера, приведут к чему угодно, кроме желаемого магического эффекта. Я не хочу и не могу показывать Вагнера "один к одному", хотя все его символы в нашей постановке присутствуют: чаша, копье, крест и так далее. Но я думаю, что настоящая метафизика есть в реальной жизни", - убежден режиссер.

"Во время съемок киноматериала для "Парсифаля" в конце декабря на окраине Москвы мы обнаружили бетонные развалины. Был невероятный мороз, а при этом солнечные лучи падали сквозь дыры в разрушенных стенах. Магический и ирреальный в своей красоте момент. Как художник, я открываю в этой красоте Бога", - признался Серебренников.