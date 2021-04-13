Реставрацию поврежденной картины Репина планируют завершить в конце 2021 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Третьяковская галерея рассчитывает, что работы по реставрации поврежденного вандалом полотна "Иван Грозный и сын его Иван 6 ноября 1581 года" Ильи Репина завершатся к концу 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе галереи во вторник.

"Мы надеемся, что будет отреставрирована к концу года", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее главный хранитель галереи Татьяна Городкова рассказывала, что реставрация картины ведется с прицелом на дальнейшее ее экспонирование. После завершения работ полотно будет экспонироваться в специальной защитной капсуле.

Руководит группой специалистов, занимающихся реставрацией картины, заведующий отделом реставрации масляной живописи XVIII - начала XX века Третьяковской галереи Андрей Голубейко. Вместе с ним над восстановлением полотна работают реставраторы высшей квалификации Александра Орловская и Екатерина Волкова.

В мае 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Реставрация картины началась в апреле 2019 года. Сложность работ заключается как в технических особенностях написания полотна, так и в том, что после первого инцидента в 1913 году, когда картина была в трех местах порезана ножом, она была сдублирована.