В Москве состоялся премьерный показ драмы "Чернобыль" Данилы Козловского

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Премьера фильма актера и режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", основанного на реальной истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, состоялась в столичном киноцентре "Октябрь". Создатели поблагодарили съемочную команду за веру в материал и выразили надежду, что зрители смогут "эмоционально включиться" в картину, передает корреспондент ТАСС.

Драма "Чернобыль" рассказывает о молодом пожарном на атомной станции в Припяти и охватывает историю его жизни незадолго до взрыва и на Чернобыльской АЭС и после него. Герой оказывается одним из немногих, кто знает пути под ядерным реактором достаточно хорошо, чтобы опуститься под него и выпустить воду во избежание повторного взрыва.

"Ежедневно группа приходила на съемочную площадку и в режиме подвига жила каждую секунду, отдавая себя полностью этому фильму, этому миру, который мы детально воссоздавали. Спасибо за вашу энергию, любовь, веру в нас и в материал. Я хочу также сказать огромное спасибо нашим артистам, которые чувствовали большую ответственность по отношению к своим героям и к этому времени, которые инвестировали в картину свою душу и сердце", - сказал Козловский со сцены.

Режиссер адресовал слова благодарности настоящим ликвидаторам аварии, выразив уверенность, что без их "героизма и самопожертвования, мир бы сейчас был другим".

Продюсер Александр Роднянский отметил, что создатели хотели рассказать "пронзительную человеческую историю" об обычных людях, которые в силу жизненных обстоятельств вынуждены сделать непростой выбор. "Мы очень рассчитываем, что вы эмоционально включитесь в фильм, будете сопереживать героям, сострадать им, проживете эти два часа не напрасно", - добавил он.

Съемки фильма проходили 2019 году в Курчатове, на территории пятого энергоблока Курской АЭС, который никогда не работал, а также в Хорватии, киностудиях Москвы и Будапешта. Главные роли в картине играют сам Козловский и Оксана Акиньшина. Также в ленте снимались Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич, Равшана Куркова. Изначально драму планировалось выпустить в октябре 2020 года, но из-за пандемии премьеру перенесли. Она выходит в прокат 15 апреля.

Об аварии

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года: взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. В ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек, 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года после катастрофы. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории бывшего СССР.