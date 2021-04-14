В Нижнем Новгороде открыли выставку, посвященную 800-летию с рождения Александра Невского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля. /ТАСС/. Выставка РОСФОТО, посвященная князю Александру Невскому и местам, связанным с его именем, открылась в среду в Нижнем Новгороде. На ней представлены в том числе снимки, сделанные фотографом Императорской академии художеств Иваном Барщевским, а также копии миниатюр из Лаптевского тома Лицевого летописного свода Ивана Грозного. Об это ТАСС сообщил директор Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО Захар Коловский.

"Самое главное (самые главные экспонаты) - это работы Ивана Федоровича Барщевского. Перед нами стояла очень нелегкая задача - создать образ практически из ничего, потому что за 800 лет не так много сохранилось. Иван Федорович Барщевский педантично отснял огромное количество памятников и фрагментов. Это выдающиеся художественные произведения, в которых есть композиция, в которых есть замечательные изображения и от которых идет энергия", - сказал Коловский.

Так, например, на выставке представлены фотографии Барщевского, на которых изображены большое паникадило Софийского собора, церковь Спаса на Нередице близ Новгорода, деталь царских врат в церкви Спаса на Нередице, церковь Покрова на Нерли с северной стороны, фресковая живопись XII века в куполе Софийского собора. Также на выставке можно увидеть снимки начала XX века, на которых изображен крестный ход в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру во время прохождения по Невскому проспекту, вскрытие раки с мощами благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре.

"Каждая фотография - это как будто особый удивительный мир, возможность прикоснуться к истории нашего государства и почувствовать, наверное, свое место в этой истории. Здесь представлены Великий Новгород и Псков, Владимир, Старая Ладога и Копорье, места, где действительно Александр Невский служил, молился, совершал свои разные дела, подвиги во славу Отечества", - добавил директор Центра.

В залах также представлены копии миниатюр из Лаптевского тома Лицевого летописного свода Ивана Грозного, в частности копии миниатюр "Александр Невский освобождает Псков", "Немецкие рыцари сжигают псковские деревни, немецкие рыцари у стен Пскова", "Александр Невский с дружиной уничтожает рыцарей и их город в Копорье" и "Александр Невский в своем отечестве. Немецкие рыцари ставят город в Копорье".

Невский и Нижний Новгород

Как отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, в городе находится множество мест, связанных с именем Александра Невского, в том числе соборы. По мнению директора департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александра Воронко, который также присутствовал на открытии фотовыставки, определенная заслуга Александра Невского есть и в том, что Нижний Новгород сейчас является знаковым для России городом.

"То, что он внес свой вклад в развитие Нижнего Новгорода, и то, что город сегодня столь знаков и для России - определенно его заслуга. Отношение к Александру Невскому за 800 лет менялось, но то, что он был символом борьбы за единение русских земель, являлся символом побед - это однозначно. И то, что в самые суровые годы Великой Отечественной войны, в 1942 году, был учрежден орден Александра Невского, который являлся одной из самых высших наград, - это тоже показатель", - добавил директор департамента.

О праздновании юбилейной даты

В среду в Нижнем Новгороде проходят мероприятия под общим названием "Александр Невский. 800 лет с Россией". В программе, помимо открытия выставки РОСФОТО, также научно-практическая конференция, посвященная 800-летию с рождения князя.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июне 2014 года президент России подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. В марте этого года стало известно, что план празднования включает 152 мероприятия на федеральном и региональных уровнях. Основные мероприятия приурочены к вехам жизненного пути князя и к государственным российским праздникам. Центральным днем станет день перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург, который ежегодно отмечается 12 сентября.

Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Александр Невский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.