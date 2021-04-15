Театр "Современник" отметит 65-летний юбилей премьерой спектакля "Театр"

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский театр "Современник" представит премьеру спектакля Владимира Панкова "Театр" по роману Сомерсета Моэма в день своего 65-летия. Об этом сообщил его художественный руководитель Виктор Рыжаков.

"15 апреля, наш основной юбилейный день, откроется спектаклем "Театр" по одноименному роману Сомерсета Моэма в постановке Владимира Панкова. Спектакль сделан в жанре очень серьезном и знаковом для Владимира - soundrama, и мы продолжаем линию этого уникального формата в Москве. В спектакле будут заняты одни из старейших работников театра - Елена Миллиоти, Владимир Суворов, Владислав Федченко - это наша гордость. А в заглавной роли у нас выступит народная артистка России Елена Яковлева", - рассказал Рыжаков журналистам.

Худрук напомнил, что создание театра "Современник" в 1956 году создало прецедент, так как никогда до этого в Москве не создавался театр по инициативе артистов. "В маленькой аудитории Школы-студии МХАТ 15 апреля 1956 года был показан спектакль "Вечно живые". В этот день зрители не могли разойтись, не отпускали артистов, завязался диалог, в ходе которого стало понятно, что зрители хотят, чтобы это все продолжалось, они убеждали артистов не расставаться", - рассказал Рыжаков.

Театр был основан семью выпускниками Школы-студии МХАТ Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой, Лилией Толмачевой, Евгением Евстигнеевым, Олегом Табаковым и Виктором Сергачевым. В рамках юбилейных празднований планируется открыть осенью скульптурную композицию, изображающую этих артистов. "Мы хотим, чтобы скульптурная группа в лице семи основателей театра стала частью ансамбля театра на Чистых прудах, чтобы молодежь могла с ними фотографироваться, спрашивать кто это, и им бы рассказывали легенды театра", - поделился Рыжаков.

В апреле запланирован запуск YouTube-шоу "Современник" с современником", в котором артисты театра проведут серию интервью с представителями профессий, которыми они сами хотели заниматься. Так, актрисе Чулпан Хаматовой готовят встречу с водителем трамвая, актер Шамиль Хаматов будет общаться с диджеями, а Владислав Ветров встретится с космонавтом.

К празднованию юбилея приурочен выпуск документального спектакля по пьесе драматурга Михаила Дурненкова "Вечно живые. История в лицах" 15 мая. В постановке занята вся труппа театра.

Выставка и поезд

Выставку о семи первых постановках "Современника" готовит Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре. Автором художественной концепции выставки, которая продлится с 27 апреля по 31 мая, стал Алексей Трегубов. Жанр выставочного проекта музей определяет как документальную художественную инсталляцию с перформативной и образовательной программой.

Специально для выставки работы создали семь молодых художников Елена Артеменко, Ян Гинзбург, Евгений Гранильщиков, Екатерина Муромцева, Егор Плотников, Анна Ротаенко и Егор Федоричев. Посетитель выставки окажется внутри сценического пространства спектаклей, ознакомится с документами - фотографиями, эскизами костюмов и декораций.

Мобильный художественный театр приурочит аудиоспектакль к 65-летию. Слушатели смогут прогуляться по улицам Москвы с артистами-основателями театра. В спектакле приняли участие артисты "Современника" Шамиль Хаматов, Татьяна Лялина, Никита Ефремов, Семен Шомин, Георгий Токаев и другие. Помимо этого, в программе юбилейных событий запуск тематического поезда "Современник-65", который будет курсировать по Сокольнической линии Московского метрополитена.