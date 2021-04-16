Московский детский театр теней поставил спектакль по рассказам Достоевского

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московский детский театр теней представит в пятницу премьеру спектакля "Так и не написанная история", созданного по рассказам Федора Достоевского и приуроченного к 200-летию со дня рождения писателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Теневой спектакль "Так и не написанная история" - это вольная фантазия театра по мотивам рассказов Достоевского "Елка и свадьба" и "Мальчик у Христа на елке", - рассказала представитель пресс-службы.

Она отметила, что Достоевского считают сложным, совсем не детским писателем. "Но театр решается сломать этот стереотип и предлагает начать знакомство с творчеством писателя с небольших рассказов, бережно вводя юных зрителей в мир образов, идей и гуманистических ценностей автора", - сформулировала цель проекта собеседница агентства.

По ее словам, в центре спектакля - фигура писателя, сыгранного живым планом. Стоя за конторкой, он пытается сочинить рассказ и вспоминает о своем детстве, о девочке из богатого дома, в которую был влюблен, и образы, возникающие в его памяти и воображении, появляются на теневых экранах. "Зрители смогут заглянуть в окна Петербурга XIX века - в роскошные бальные залы и бедные каморки, а также попадут в творческую мастерскую писателя, в мир его рукописей и черновиков. В спектакле будут использованы как традиционные теневые куклы, так и видеопроекции", - пояснила представитель пресс-службы.

"Автором инсценировки и режиссером выступила ведущая актриса труппы, мастер кукловождения Лариса Волкова, художником-постановщиком стал художественный руководитель Московского детского театра теней, заслуженный художник РФ Виктор Платонов, а художником по куклам - Мария Бохан. В спектакле заняты актеры Виктор Скрябин, Раиса Граневская, Людмила Фуфаева, Максим Клюев, Андрей Братаев, Ирина Егорова, Анастасия Бабиченко, Василий Куралев", - перечислила представитель пресс-службы, добавив, что серия премьерных показов новой постановки пройдет с 16 по 18 апреля.