Умер кинорежиссер Эльдар Кулиев

БАКУ, 16 апреля. /ТАСС/. Азербайджанский кинорежиссер и сценарист Эльдар Кулиев умер в пятницу в Баку в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов страны.

"Эльдар Кулиев умер сегодня утром в больнице", - отметили в организации.

Эльдар Тофик оглы Кулиев родился 18 января 1941 года в Баку. В 1966 году окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, где обучался в мастерской Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм". Впервые он заявил о себе вышедшим на экраны в 1969 году художественным фильмом "В этом южном городе" по сценарию азербайджанского писателя Магсуда Ибрагимбекова. По мнению критиков, фильм, снятый в жанре лирико-психологической драмы, заложил основу нового этапа в азербайджанской кинематографии.

В своем творчестве Кулиев обращался и к исторической теме. Известность получили его фильмы "Бабек" - о лидере восстания хуррамитов против Арабского халифата, а также "Низами", повествующий о жизни гениального азербайджанского поэта и мыслителя средневековья. В картине "Низами" главную роль сыграл народный артист СССР Муслим Магомаев, с которым Кулиева связывала многолетняя крепкая дружба. Известны также фильмы режиссера "Главное интервью", "Бухта Радости", "Легенда серебряного озера", "Стамбульский рейс", "Записки дервиша".

В 1982 году Эльдар Кулиев был удостоен звания Народный артист Азербайджанской ССР. Являлся профессором кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, возглавлял Гильдию профессиональных кинорежисеров Азербайджана.