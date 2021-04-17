В России отметят Всемирный день цирка

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские цирковые организации отметят Всемирный день цирка, который в 2021 году выпал на 17 апреля, специальными мероприятиями, среди которых парад цирковых династий, выставки и праздничные шоу.

Росгосцирк проведет Всероссийский парад династий в филиалах компании в разных регионах страны. В нем примут участие представители династий дрессировщиков, акробатов, жонглеров, эквилибристов. "Именно артисты, режиссеры прославили отечественное цирковое искусство на весь мир. И в этот день мы хотели бы, чтобы в центре внимания были они. Им посвящен Всероссийский парад династий", - приводят в пресс-службе компании слова генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.

Помимо этого, к празднованию приурочены открытые репетиции в цирках, фотовыставки, благотворительные представления, конкурсы и мастер-классы. В День цирка филиалы подготовили грандиозные представления на манежах. Посетителям на входе в цирк будут вручать воздушные шарики и клоунские носики с логотипом праздника.

В Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского в Москве в этот день пройдут два представления под названием "И100РИЯ".

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, отечественная школа циркового искусства по общему признанию экспертов и зрителей является одной из лучших в мире, она узнаваема своей уникальностью и неповторимостью. "Традиции, передаваемые из поколения в поколение, сохраняются и приумножаются. Российские цирковые артисты известны не только в России, но и за рубежом, они способны удивить своим мастерством зрителей всех возрастов", - приводит ее слова пресс-служба.

Любимова подчеркнула, что цирковое искусство постоянно находится в фокусе внимания Минкультуры РФ. В частности, проводится реконструкция и обновление цирковых комплексов по всей стране. Уже завершены работы в цирках в Сочи, Санкт-Петербурге, Иваново, Туле, Омске, Нижнем Тагиле, Кисловодске и Саратове. На очереди обновление Пензенского, Красноярского и Челябинского цирков.

Всемирный день цирка

Международный день цирка традиционно отмечается в третью субботу апреля. Впервые он был проведен в 2010 году по инициативе Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.