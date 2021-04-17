Российский фильм "Верните мои руки" отобрали на американский кинофестиваль

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Документальный фильм Киностудии имени Горького о красноярском микрохирурге "Верните мои руки" режиссера Константина Селина вошел в программу фестиваля независимого кино в Филадельфии, который пройдет в мае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Наш фильм человечный и невероятно актуальный. Сегодня, когда труд врачей оказался на виду, люди стали интересоваться самоотверженной работой медиков, их повседневной жизнью в такой непростой профессии, больше ценить их усилия. Мы рады представлять картину на американском фестивале независимого кино. Фильм обязательно понравится зрителям не только в США, но и в других странах мира", - отметила гендиректор продюсерского центра студии Асмик Мовсисян.

Лента "Верните мои руки" рассказывает о микрохирурге Вадиме Кеосьяне, заслуженном враче РФ, который специализируется на реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей, проще говоря - пришивает обратно отрубленные или отрезанные пальцы и кисти рук. Картина позволяет увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии, а также проследить за драмой отдельно взятого человека, который становится пациентом после несчастного случая. Ранее фильм стал лауреатом программы неигрового кино на российском фестивале "Окно в Европу".

Фестиваль независимого кино в Филадельфии существует с 2008 года. Организаторы принимают заявки со всего мира, ежегодно на нем демонстрируют около ста картин. В этом году смотр пройдет с 7 по 15 мая. Российский фильм покажут онлайн с английскими субтитрами.

Кроме того, картину включили в международный режиссерский смотр The Documentary Filmmaker Showcase. Жюри выберет фильмы-победители, которые покажут в кинотеатрах Лондона.