Владимир Машков вернет на сцену спектакль "Страсти по Бумбарашу"

МОСКВА, 17 апреля /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова вернет на сцену спектакль "Страсти по Бумбарашу", созданный в 1993 году по пьесе и стихам Юлия Кима на музыку Владимира Дашкевича. Премьерные показы возобновленной версии состоятся 10 и 11 июня, билеты на них уже поступили в продажу, сообщила ТАСС в субботу пресс-атташе театра Ольга Андрейкина.

"В 1993 году спектакль "Страсти по Бумбарашу" впервые появился в афише Театра Олега Табакова. Он не сходил со сцены 18 лет и объездил с гастролями полмира. Олег Павлович Табаков хотел, чтобы спектакль вернулся в репертуар театра, но уже с новыми, молодыми артистами", - сказала Андрейкина.

Своим мнением о спектакле поделился режиссер возобновляемой версии Владимир Машков. "В каждом театре, я уверен, должно быть несколько знаковых спектаклей, обозначающих определенные этапы его жизни", - считает Машков. "Если артисты могут поддерживать в них пламя, значит, коллектив продолжает жить. Я всегда держал в памяти эту работу как мой долг Олегу Павловичу. Я выполню этот долг с радостью, потому что я помню, как он любил этот спектакль", - заявил худрук ТОТ.

О новом спектакле

Он отметил, что видит смысл возрождения "Страстей по Бумбарашу" именно в настоящее время, в столетие окончания Гражданской войны. "Гражданская война - самое страшное, что может произойти с обществом, с семьей, с людьми, когда непримиримость к иному взгляду на устройство мира приводит к тому, что возникает желание уничтожить другого человека. Война, запущенная сто лет назад, длится до сих пор. "Страсти по Бумбарашу" разворачиваются здесь и сейчас в каждом из нас. Этот спектакль - еще и возможность взглянуть на себя, как в зеркало. Может быть, еще не поздно включить инстинкт самосохранения и самосохраниться", - поделился своими размышлениями Машков.

Он также пояснил секрет неувядающей популярности "Бумбараша". "Стихи автора пьесы Юлия Кима, положенные на музыку Владимиром Дашкевичем, настолько полюбились аудитории, что люди искренне считают их народными. "Наплевать, наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю", - процитировал Машков.

Вместе с ним над премьерой работают художник Александр Боровский и хореограф Алла Сигалова. В спектакле заняты 45 актеров - почти вся труппа Театра Олега Табакова, а также студенты Школы Олега Табакова. Роль Бумбараша исполнит недавний выпускник Школы Олега Табакова Севастьян Смышников, сказала пресс-атташе театра.