Жюри назвало имена победителей II Международного кинофестиваля о космосе "Циолковский"

ТАСС, 17 апреля. Жюри II Международного кинофестиваля фильмов о космосе "Циолковский", который с 12 по 17 апреля проходил в Калуге, в ходе торжественной церемонии закрытия МКФ огласило победителей конкурсной программы. Главную награду фестиваля получил французский фильм "Проксима" режиссера Алис Винокур, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе смотра.

"Главный приз фестиваля - Гран-при "Циолковский" - присудили французской кинодраме "Проксима" режиссера Алис Винокур, его вручил кинорежиссер Тимур Бекмамбетов", - сообщили в пресс-службе.

Главная героиня картины - астронавт из Франции Сара Лоро, которая с детства грезит космосом. Перед полетом на МКС с космодрома Байнонур в 2030 году она проходит подготовку в России. Кроме запредельных нагрузок ей предстоит справиться с эмоциями перед расставанием с дочерью, которая будет в разлуке с матерью около года, пока будет проходить миссия "Проксима". Премьера фильма в кинотеатрах Франции состоялась в сентябре 2019 года, кроме того, картина была представлена на фестивалях в Торонто и в Сан-Себастьяне.

Гран-при фестиваля "Клушанцев" за лучший художественный фильм в этом году получила картина "Блуждающая земля" китайского режиссера Франта Гво, ставшая одним из самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа в Китае. Российский фантастический триллер "Спутник" режиссера Егора Абраменко получил Гран-при "Королев" в номинации "Лучший полнометражный фильм", его вручил внук великого конструктора Андрей Королев. По сюжету из космической миссии на Землю возвращается только один из двух отправленных в полет космонавтов, при этом внутри его тела находится инопланетный паразит, который помогает носителю, но представляет угрозу для остальных.

В номинации "Лучший документальный фильм" награду получил фильм "В поисках света" режиссера Адама Даннеки из Великобритании, а лучшим короткометражным был признан фильм "Морфо" режиссера Анастасии Щупловой из России.

Специальные призы

Специального приза госкорпорации "Роскосмос" удостоен фильм "Наблюдатель" режиссера Дмитрия Семенова. Награду, уникальную для кинофестивалей, за лучшее полнокупольное кино, вручили фильму "Он был первым". Ее получил руководитель творческой группы, заведующий планетарием Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Дмитрий Фетисов. Приз президента фестиваля Игорь Угольников вручил фильму "Альгиз" режиссера Кристины Михайловой.

Глава Калужской области Владислав Шапша вручил губернаторский приз анимационному фильму "Белка и Стрелка. Карибская тайна". "Мне кажется, фестиваль получился интересным", - констатировал глава региона. Он назвал МКФ "Циолковский" новой звездой на небосклоне мирового кино, пожелав ему дальнейшей успешной судьбы.

О фестивале

МКФ "Циолковский" проходил в Калуге с 12 по 17 апреля, в его программе было представлено 10 полнометражных художественных, 13 документальных и 19 короткометражных фильмов. Председателем жюри этого года стал известный режиссер и продюсер Роджер Корман. Фестиваль проводится при поддержке гранта президента РФ. Первый МКФ прошел в онлайн-формате в апреле 2020 года.