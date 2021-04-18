Денис Мацуев подготовит концертную программу к 100-летию ФК "Спартак"

ВЛАДИМИР, 18 апреля. /ТАСС/. Российский пианист и болельщик "Спартака" Денис Мацуев планирует подготовить концертную программу к юбилею футбольного клуба, 100-летие со дня основания которого отметят в 2022 году. Об этом музыкант сообщил в воскресенье в беседе с ТАСС.

"Я без своего родного клуба не представляю жизнь. Безусловно, сюрпризы будут. Я посвящу этой великой дате [100-летие ФК "Спартак"] и что-то концертное. Может быть, с футболистами вместе придумаем что-нибудь на сцене", - сказал Мацуев, отметив, что планирует отпраздновать юбилей любимого клуба и участием в футбольном матче.

В беседе с ТАСС народный артист РФ также добавил, что вопрос о мероприятиях к юбилею любимого футбольного клуба натолкнул его на идею совместить день рождения "Спартака" с празднованием 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова.

"Мы вместе отпразднуем и "Спартак", и Сергея Васильевича [Рахманинова]. Концерт на стадионе, вы натолкнули меня на эту мысль", - добавил Мацуев.