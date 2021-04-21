Президентский фонд культурных инициатив могут создать в мае

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив, о создании которого объявил глава государства Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию, может появиться в течение мая 2021 года. Об этом заявил ТАСС советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Я думаю, в кратчайшие сроки [может быть создан фонд]. Предполагаю, что он может быть сформирован уже в течение мая. Деньги выделяются на текущий год. Соответственно, конкурсные процедуры должны, на мой взгляд, начаться летом, а финансирование проектов произойти с сентября до конца года. Возможно, с продлением на 2022 год", - сказал он.

Толстой пояснил, что принцип действия фонда будет такой же, как у Фонда президентских грантов, только акцент будет поставлен именно на культурные проекты. Он напомнил, что в рамках президентских грантов тоже поддерживаются культурные инициативы, примерно сумма составляла полтора миллиарда рублей в год. Сейчас же эта сумма будет увеличена за счет 3,5 млрд рублей, которые планируется выделить новому фонду.

"Эти средства будут разделены на разные виды деятельности - на литературу, музыку, театр и так далее. Это будет поддержка конкретных инициатив. Подавать смогут некоммерческие и коммерческие организации, даже индивидуальные частные предприниматели", - пояснил советник президента. Он добавил, что пока в этом процессе не смогут участвовать федеральные и муниципальные учреждения, но, по его словам, будет вестись работа над изменением законодательства, которое позволило бы и им принимать участие в этой грантовой деятельности.

Заявки, которые будут подаваться на соискание гранта фонда, будут отсматривать специальные экспертные группы, затем отбирать лучшие проекты, которые и получат финансирование, уточнил Толстой. "Это станет хорошим подспорьем особенно для небольших культурных инициатив в регионах", - считает он.