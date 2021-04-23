Природная сила и человеческая нежность. К юбилею Сергея Прокофьева

Сергей Сергеевич Прокофьев, конечно, один из тех композиторов, кому, кажется, было суждено связать свою жизнь с творчеством. Он родился в очень интеллигентной семье: отец — происходил из старой купеческой семьи, мать — дочь бывшего крепостного графов Шереметевых, она-то как раз и привила сыну большую любовь к музыке, так как сама была талантливой пианисткой и все время играла дома на фортепиано. Маленький Сережа был настоящим вундеркиндом. Тянулся к серьезной музыке Бетховена, наслаждался пассажами Шопена, слушал оперы Гуно, Бородина, а уже где-то в пять с половиной лет написал свою первую музыкальную пьесу, не без помощи маменьки, конечно. Спустя несколько лет же будущий композитор решает и вовсе написать целую оперу — уже довольно серьезное и масштабное произведение. В этот момент Мария Григорьевна Прокофьева понимает, что больше так продолжаться не может, и в 13 лет отправляет сына поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию. В консерватории, надо сказать, Прокофьев попал куда надо и к кому надо — обучать его взялись Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов, Анна Есипова, Николай Черепнин, в общем, это были имена музыкантов, которые уже вошли в историю российского искусства. Сам же Сергей Прокофьев не терял времени даром, занимался и фортепиано, и композицией, и дирижированием, вовсю блистал на столичной сцене и закончил консерваторию в 1914 году исполнением своего первого фортепианного концерта (за что, кстати, получил золотую медаль). Тогда это был беспрецедентный случай: дирекция консерватории сначала ужасно противилась, чтобы выпускник исполнял собственное произведение на экзамене. Но в итоге смирилась с одним условием: всей комиссии необходимо было за две недели до предоставить клавир (ноты концерта) для ознакомления. Тогда Прокофьеву был 21 год.

' YouTube / Deutsche Grammophon - DG'

Близкий друг Прокофьева композитор Николай Мясковский называл это произведение прелестным, бодрым, звучным, а фортепианную партию — необычайно трудной. Концерт, конечно, привлек внимание публики и критиков, многие были ошарашены — как в хорошем, так и в плохом смысле. Вот, например, музыковед Леонид Сабанеев считал, что эта музыка была примитивной, жесткой, грубой, и упрекал автора в том, что в поисках чего-то нового, Прокофьев "искривлялся окончательно". Грубость, жесткость, ритмичность, некая бескомпромиссность — эти черты унаследовали многие прокофьевские произведения (но не все). Он и на инструменте играл с таким характером. Его произведения столь тяжелы на подъем: выкладываться надо на полную и еще чуть-чуть. Своей виртуозной игрой Прокофьев покорил всех, а самому пианисту-композитору даже вручили премию имени Антона Рубинштейна. Так Сергей Сергеевич, молодой и горячий, наделав шуму, блистательно выпорхнул из дверей своей alma mater в жизнь, которая готовила ему немало удивительных сюрпризов. В тот же год композитор решает поехать в Лондон, где проходят гастроли русской оперы во главе с Сергеем Павловичем Дягилевым. Это был уже четвертый аналогичный выезд русских опер — показывали "Князя Игоря" и "Майскую ночь".

' YouTube / Royal Opera House'

Сергей Павлович тогда тесно работал с другим заметным и необычным русским композитором — Игорем Стравинским. Он был необычным музыкантом, таким же новатором, как и Прокофьев, любил поиграть тембрами, его оркестр мог звучать совершенно непредсказуемо и неожиданно, кроме того, он мастерски применял диссонансы и атональные созвучия в своей музыке. В российском обществе тогда место такого творчества вызывало споры, но вот европейская публика была в полном восторге. А что еще нужно было Дягилеву, решившему прославить отечественное искусство на весь мир? Сергей Павлович был любителем всего нового и необычного, потому и фигура Прокофьева его, конечно, заинтересовала. А так как он безумно любил балет и уже имел неоднократный опыт работы с ним, именно в эту сферу и подтолкнул антрепренер своего тезку, предлагая различные проекты и варианты сотрудничества. Молодой Прокофьев был, конечно, ужасно счастлив, о чем и писал с восторгом в своем дневнике. Дягилев свое слово сдержал и организовал для своего юного коллеги несколько концертов в Европе. Даже оплачивал ему проживание и проезд, хотя передвижение тогда, конечно, затруднила начавшаяся война. Именно благодаря ему у Прокофьева состоялось первое зарубежное выступление — целых 2000 человек решили прийти и послушать музыку на тот момент еще никому не известного композитора. Сам Дягилев возлагал на него огромные надежды, говорил: "После Стравинского в России остался только один композитор — это вы". Первой работой, которую написал Прокофьев для "Русских сезонов" Дягилева, стал балет "Сказка про шута, семерых шутов перешутившего". Сюжет выбирали долго, все втроем, просматривая каждую сказку из тома Афанасьева, сидя в Риме, пока, наконец, не добрались до этой. Надо сказать, что самому автору она не сразу понравилась, как-то действия не укладывались в сцены, и казалось, что сделать из этого гармоничный балет невозможно. Но в итоге Дягилеву удалось убедить Прокофьева, и после того, как либретто было закончено, он возвращается в Петроград и начинает работу над произведением.

Премьера была назначена на 1916 год, но этому не суждено было сбыться, все больше и больше разворачивающаяся Первая мировая война помешала планам театралов, а сам Прокофьев никак не мог вырваться за пределы страны. В 1918 году он отправляется на гастроли, которые затянулись на много лет. Окончательно он вернется уже в СССР и только в 1936 году. Прокофьев старается не терять контакта с Дягилевым, а тот, в свою очередь, относится к нему как к члену своей семьи. После постановки "Шута" в 1921 году, Сергей Сергеевич из Нью-Йорка едет к своему коллеге в Париж, чтобы показать свое новое произведение — оперу "Любовь к трем апельсинам". В основе — сказка Карло Гоцци. В волшебном королевстве переполох — захворал сын короля, и спасти его можно только лишь заставив рассмеяться. Ничего, конечно, не помогает, кроме того, есть и злодеи, котором недуг принца лишь на руку. Сюжет на самом деле безумно запутанный, в нем замешано множество героев — от королевской семьи до ведьм и дьявола.

"Три апельсина" стали одной из самых известных и лучезарных опер ХХ века. Она начинается с блистательных жизнеутверждающих фанфар, которые могут звучать только перед каким-то веселым и комичным представлением. Прокофьев тут смог проявиться во всей красе, показав себя как настоящий мастер инструментовки и яркий новатор жанра. Впервые "Апельсины" показали на сцене Чикагской оперы в 1921 году, а спустя четыре года она доехала и до Советского Союза. Прокофьев был плодотворным композитором, однако он не растрачивал себя на мелочи или глупые заказы. Он был масштабным, крупным человеком и творил по крупному. В заграничный период у него родились балеты "Стальной скок" (тоже по заказу Дягилева, когда тот заинтересовался советской темой), "На Днепре", несколько блистательных симфоний и концертов для фортепиано, а также опера "Огненный ангел".

Но вы, наверное, никогда не слышали их или не обращали на них внимания. Зато вы совершенно точно знаете прекрасную музыку балетов "Ромео и Джульетта" и "Золушка". Два безумно чутких и нежных произведения, которые Прокофьев написал уже в поздний период своего творчества. Он, солнечный композитор, не стремился полностью иллюстрировать сюжет Шекспира, изначально он даже хотел сохранить главным героям жизнь.

' Youtube / Royal Opera House'

Сейчас многие узнают "Ромео и Джульетту" по двум тактам, но тогда музыку приняли не сразу, артисты балета на презентации уходили из зала, ее называли не сценической, не танцевальной. Но Прокофьев был не так-то прост, он знал себе цену и любил свою музыку, кроме того, он был безумно упрям и умен. Так что из готового балета он сделал две оркестровые сюиты, которые активно исполняли на концертах. Такая небольшая агитация к предстоящему спектаклю. И именно там и заметили, что в этом балете все не так просто, как могло показаться. Музыка обладала ярким характером, герои угадывались по своим мотивам. Сейчас это одно из самых популярных произведений композитора не только в нашей стране, но и за рубежом. Балет "Ромео и Джульетта" настолько любим и самими музыкантами, что было сделано даже специальное исполнительское переложение некоторых номеров из сюиты для сольного исполнения на фортепиано.

Балет "Золушка" Прокофьев написал специально для Галины Улановой. Здесь он снова обращается к сказочному сюжету, с которого и начиналось его большое знакомство с жанром балета. Надо сказать, что история о преображении прекрасной девушки, над которой издевалась злая мачеха, вообще популярный в музыке сюжет: есть, например, опера Россини, а еще — балет композитора Фернандо Сора, который открывал Большой театр в 1825 году. Премьера балета состоялась только в ноябре 1945 года, хотя музыка была закончена гораздо раньше — война перечеркнула все планы композитора. Тем более что после написания двух актов балета Прокофьева захватили мысли о написании патриотической оперы по одноименному роману Льва Толстого "Война и мир".