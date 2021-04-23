Умер рэпер Shock G из группы Тупака Digital Underground

ТАСС, 23 апреля. Рэпер Shock G, известный участием в хип-хоп-группе Digital Underground с рэпером Тупаком Шакуром (псевдоним - 2Pac), умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил в четверг вечером портал TMZ со ссылкой на отца музыканта Эдварда Рэйкера.

По его словам, исполнитель был найден мертвым в четверг в номере гостиницы в городе Тампа, штат Флорида. Признаков насильственной смерти нет.

Shock G (настоящее имя - Грегори Джейкобс, также известен как Humpty Hump), был основателем и вокалистом хип-хоп группы Digital Underground (1987-2008), в ее составе он исполнил хит The Humpty Dance (1989). В этом коллективе начал свою карьеру Тупак Шакур.