В Царском Селе открыли воссозданный Лионский зал, входивший в апартаменты Екатерины II

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Царское Село" открыл в пятницу после масштабной реставрации один из самых парадных интерьеров Екатерининского дворца - Лионский зал, входивший в число личных апартаментов императрицы Екатерины II. Это единственный в России интерьер, декорированный 2,5 тоннами натурального лазурита, и, по мнению специалистов, по своей роскоши он не уступает знаменитой Янтарной комнате.

"Восстановлено уникальной красоты произведение искусства. Совсем скоро это смогут увидеть и все посетители Царского Села. Эти 12 сортов дерева вместе с совершенно фантастическим перламутром собраны в эту мозаику паркета. Конечно, мы безумно радуемся, что у наших реставраторов, у невероятно профессиональной команды, которая собрана здесь, была возможность возродить это и возможность вернуть это нашим посетителям, вернуть это Царскому Селу. Большая радость, что это можно увидеть своими глазами", - сказала журналистам после открытия Лионского зала министр культуры России Ольга Любимова.

Глава ведомства назвала завершение реставрации зала "долгожданным событием". "Кто бы мог подумать, что фактически все, что находится за нашей спиной, этот уникальный паркет, эти интерьеры Лионского зала находились в Берлине, были похищены, украдены, варварски вырваны и уже, казалось бы, были утрачены, чудесным образом обретены. Потом долгие-долгие годы хранились здесь, в запасниках, и даже самые романтичные и самые оптимистически настроенные сотрудники этого замечательного места и подумать не могли, что в полном своем великолепии этот зал предстанет перед нами", - отметила министр.

Окончательное завершение реставрации интерьера в музее называют историческим событием, поскольку спустя несколько десятилетий после Великой Отечественной войны полностью воссоздана вся парадная анфилада Екатерининского дворца. Как рассказала журналистам директор музея-заповедника Ольга Таратынова, это стало возможным благодаря "стечению фантастических обстоятельств". В их числе - случайное обнаружение в послевоенной Германии паркета из Лионского зала советским искусствоведом Анатолием Кучумовым, быстрая и умелая эвакуация гарнитура из 25 предметов, сделанных специально для этого зала, за Урал и его благополучное возвращение, помощь меценатов и мастерство реставраторов, владеющих старыми технологиями.

По словам Таратыновой, "это уникальный зал, соперничающий [по роскоши убранства] с Янтарной комнатой". "Я так рада, что еще один объект "разобьет" этот монолит бренда Янтарной комнаты. Пускай их будет больше", - добавила она.

Поэтапная реставрация

Реставрация Лионского зала проходила в несколько этапов, большая ее часть была реализована по соглашению между ПАО "Газпром", фондом Engie (Франция) и музеем-заповедником, подписанному в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Заключительный этап продолжался почти два года. За это время реставраторы Царскосельской янтарной мастерской воссоздали два больших камина, лазуритовые порталы окон, зеркала в бронзовых рамах, подзеркальные столики из лазурита и двери из ценных пород дерева в особой технике.

Кроме того, отреставрирован и подлинный паркет Лионского зала. В его декоре использованы розовое дерево, амарант, дуб, клен, самшит и другие породы, а также перламутр. Как рассказали в музее-заповеднике, в годы Великой Отечественной войны паркет, созданный выдающимся архитектором Чарльзом Камероном, вывезли фашисты. В 1947 году его обнаружили в Берлине и вернули в Царское Село, и больше полувека он хранился в фондах музея разобранным на щиты.

Лионский зал создавался в 1781-1783 годах и получил свое название благодаря отделке стен шелковой тканью, изготовленной в Лионе. С тех пор шелковые обои неоднократно заменяли, в 1866 году стены обили тканью цвета "золотой бутон", который сочетался с синим лазуритовым декором. Отделка зала была полностью уничтожена в годы войны. Между тем, в Лионе сохранились архивы ткацкой мануфактуры, которая в 60-е годы XIX века выполняла заказ императорского двора, а в коллекции преемницы предприятия - мануфактуры "Прелль" - сохранились книги заказов, и французским мастерам доверили восстановление шелковой отделки зала.

Посетители музея-заповедника смогут увидеть возрожденный Лионский зал уже с 1 мая.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, является одним из самых посещаемых туристических объектов России, в 2019 году в нем побывали более 4 млн человек. Наиболее популярными среди посетителей объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате. В летнем сезоне 2021 года откроются после многолетней реставрации 15 интерьеров Александровского дворца, где с 1905 года постоянно жил последний российский император Николай II.