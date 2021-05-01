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Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Ему было 77 лет
Михаил Плоткин Олег Булдаков/ТАСС
Описание
Михаил Плоткин
© Олег Булдаков/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин умер в субботу в возрасте 77 лет, сообщил в своем Instagram его друг Хизри Байтазиев.

"Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, - Михаила Владимировича Плоткина. Человека - легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека - праздника <...>", - сообщил Байтазиев.

Михаил Плоткин родился в Москве 20 апреля 1944 года. Начал карьеру на эстраде с 20 лет. Руководил вокально-инструментальными ансамблями "Веселые ребята", где Пугачева начинала карьеру, "Самоцветы", основателем коллективов "Лейся, песня" и "Надежда".

Теги
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