Умер первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первый продюсер Аллы Пугачевой Михаил Плоткин умер в субботу в возрасте 77 лет, сообщил в своем Instagram его друг Хизри Байтазиев.

"Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, - Михаила Владимировича Плоткина. Человека - легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека - праздника <...>", - сообщил Байтазиев.

Михаил Плоткин родился в Москве 20 апреля 1944 года. Начал карьеру на эстраде с 20 лет. Руководил вокально-инструментальными ансамблями "Веселые ребята", где Пугачева начинала карьеру, "Самоцветы", основателем коллективов "Лейся, песня" и "Надежда".