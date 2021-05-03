ГИТИС впервые проведет выездные прослушивания для жителей регионов СКФО

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. ГИТИС впервые проведет выездные прослушивания на четыре факультета среди абитуриентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"ГИТИС впервые проведет во Владикавказе очные прослушивания талантливой молодежи из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Отбор состоится 3 и 4 мая на базе Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева", - сказали в пресс-службе.

Отбор будет вестись на актерский и режиссерский факультеты, а также факультеты музыкального театра и эстрады. В первый день - 3 мая - состоятся прослушивания для абитуриентов из Карачаево-Черкесии и Чечни, а 4 мая - будут прослушивать абитуриентов из Дагестана, Ингушетии, Адыгеи и Северной Осетии. Успешно прошедшим отборочные прослушивания будет предложено приехать в Москву сразу на второй или третий тур.

Прослушивания будет проводить выездная комиссия вуза, в которую вошли советник ректора Микаэл Базоркин, завкафедрой истории, философии и литературы вуза Андрей Ястребов, декан факультета музыкального театра Тимофей Сополев и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра Эдита Тибилова.