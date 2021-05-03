Большие театры России и Китая провели концерт в честь 20-летия договора о добрососедстве

ПЕКИН, 3 мая. /ТАСС/. Центр исполнительских искусств "Тяньцяо" пекинского Большого театра и московский Большой театр 3 мая при помощи спутниковой трансляции в онлайн-формате организовали совместный концерт, посвященный 20-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Российская сторона исполнила отрывки из опер Петра Чайковского ("Орлеанская дева" и "Мазепа") и Александра Бородина ("Князь Игорь"), китайская - симфонию "Ода красному флагу" (композитор Люй Цимин), музыкальные произведения "Танец красного шелка" (Шэн Цзунлян), "Победа за нами" (Инь Цин) и "Защита реки Хуанхэ" (Сянь Синхай).

Художественные коллективы России и КНР также проявили солидарность, исполнив по одному номеру из национальных репертуаров друг друга. В частности, китайские музыканты представили музыкальный отрывок из балета "Щелкунчик" Чайковского.

Культурные связи и межгосударственное сотрудничество

Перед началом представления вице-премьеры РФ и Китая - Татьяна Голикова и Сунь Чуньлань - в онлайн-режиме обратились к зрителям с приветственными посланиями.

"Мы отмечаем юбилей события, значение которого для отношений между нашими странами трудно переоценить. <...> Он [двусторонний договор о добрососедстве] в юридической форме зафиксировал новое качество двусторонних отношений, задал четкие ориентиры для их последовательного развития", - заявила Голикова. Она подчеркнула, что за 20 лет договор "прошел проверку временем".

"Зафиксированные в нем обязательства сторон - передавать дружбу между народами из поколения в поколение, взаимно уважать суверенитет и территориальную целостность - не утратили актуальность", - напомнила заместитель председателя российского правительства.

"Сегодняшний концерт - это мероприятие высокого уровня, организованное при участии двух лучших театров Китая и России. Уверена, <...> что оно будет способствовать укреплению контактов и усилению дружбы, передающейся из поколения в поколение, содействовать блестящему развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху", - добавила вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань. Как она подчеркнула, зрители двух государств "получили возможность насладиться очарованием двух неодинаковых культур".

Как убедился корреспондент ТАСС, выступление музыкальных коллективов обеих стран вызвало бурный восторг зрителей, находившихся в зале Большого театра китайской столицы. После каждого произведения присутствовавшие выражали свое восхищение бурными овациями. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире все, кроме исполнителей, были в защитных масках.