Фестиваль "Виват кино России!" пройдет в Петербурге в мае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Виват кино России!" в 29-й раз пройдет в Петербурге 11-15 мая с бесплатным показом новых фильмов и картин из золотой коллекции отечественного кино. Об этом было объявлено в среду на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"Мы знакомим петербуржцев не только с новыми картинами, но также показываем очень интересные программы из отечественного кино советского периода. Всего в программе - 54 фильма, из которых восемь составляют конкурсную программу. По традиции все картины в семи кинотеатрах города зрители смогут посмотреть бесплатно. Мы ждем на фестиваль более ста кинозвезд", - сказала генеральный директор фестиваля Людмила Томская.

На открытии в Большом концертном зале "Октябрьский" будет показана картина режиссера Владимира Котта "Конец фильма", отобранная для участия в конкурсе. По традиции в конкурсной части соседствуют и работы мастеров авторского кино, и фильмы, адресованные широкой зрительской аудитории. На награды смотра претендуют также картины "Батя" Дмитрия Ефимовича, "Белый снег" Николая Хомерики, "Навстречу мечте" Ирины Гобозашвили, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Про Лелю и Миньку" Анны Чернаковой, "Только серьезные отношения" Вячеслава Росса, "Человек из Подольска" Семена Серзина.

Как отметила на пресс-конференции председатель отборочной комиссии Ирина Павлова, "наше кино за последний ковидный год подобрело, помягчело, стало жить с жалостью к людям".

Лауреатов назовет жюри во главе с продюсером Вячеславом Тельновым. В состав жюри вошли народная артистка России Лариса Удовиченко, заслуженный артист России Сергей Баталов, кинооператор, народный артист России Игорь Клебанов. Работы коллег будет оценивать и режиссер Оксана Карас, которая на минувшем фестивале завоевала Гран при за фильм "Доктор Лиза".

События фестиваля

Десять специальных программ "Вивата" напомнят о важных юбилейных датах отечественного календаря. Среди них - "Мир и дар Достоевского" и "Александр Невский - Святой рыцарь земли русской".

Будут отмечены юбилеи Юрия Никулина, Евгения Леонова, Игоря Масленникова, Евгения Евстигнеева, Сергея Никоненко, Владимира Бортко. Юбилейный вечер Александра Адабашьяна пройдет в киноцентре "Родина".

Владимир Меньшов и Александр Прошкин проведут мастер-классы для студентов Государственного института культуры и искусств и Института кино и телевидения. Круглый стол фестиваля будет посвящен теме "Герой вчерашних дней". Модератором дискуссии выступит московский кинокритик Александр Колбовский.

Составной частью фестиваля станет присуждение призов "Народный рейтинг" за наиболее яркие работы в отечественных телесериалах. Призы в номинациях "Лучший сериал", "Лучшая актриса в сериале" и "Лучший актер в сериале" присуждаются по результатам зрительского голосования, которое фестиваль проводит совместно с еженедельником "Панорама ТВ".

Церемония закрытия и показ фильма Алексея Федорченко "Последняя "Милая Болгария" пройдет 15 мая в Музыкальном театре "Зазеркалье".

О фестивале

Фестиваль "Виват кино России!" основан в 1993 году. За эти годы на фестивале было показано свыше 400 новых отечественных фильмов, собравших более миллиона зрителей. Президент фестиваля - народная артистка России Светлана Крючкова.

Финансовую поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры России, Союз кинематографистов РФ, Комитет по культуре Санкт-Петербурга и "Петербург-кино".