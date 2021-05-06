Концерт памяти Василия Ланового пройдет в Москве в преддверии Дня Победы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Торжественный концерт "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященный памяти народного артиста СССР, сопредседателя центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василия Ланового, состоится в канун 9 мая в Музее Победы. Перед зрителями выступит вдова артиста, народная артистка России Ирина Купченко и другие исполнители и коллективы, сообщили в пресс-службе движения.

"Василий Семенович всегда активно поддерживал мероприятия "Бессмертного полка России", мы благодарны ему за всероссийскую общественно-патриотическую акцию "Спасибо за верность, потомки!", в рамках которой великий артист играл моноспектакль на тему Великой Отечественной войны, проводил концерты и встречи с активистами нашего движения. Мы решили продолжить его дело и сделать этот концерт к нашему главному празднику - Дню Победы, посвятив его памяти Василия Семеновича Ланового", - цитируют организаторов в пресс-службе.

Купченко прочтет в Музее Победы тексты о Великой Отечественной войне. Произведения о ней представят также солист отечественных и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов и Большой детский хор имени В. С. Попова. Ведущими концерта станут актриса театра и кино Лариса Шахворостова и заслуженный артист России Сергей Маховиков.

На концерт приглашены в том числе победители проведенных "Бессмертным полком России" викторины "Победа ковалась каждым" и международного конкурса исследовательских работ "Правнуки победителей".

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января 2021 года на 88-м году. Ирина Купченко разместила портрет актера на сайте проекта "Бессмертный полк России", таким образом, Лановой "пройдет" в онлайн-шествии в День Победы 9 мая.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Среди его наград - ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, орден Александра Невского, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.