Большой театр представит ко Дню Победы премьеру двух одноактных опер о войне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на Камерной сцене имени Б. А. Покровского подготовил ко Дню Победы премьеру двух одноактных опер, посвященных Второй мировой войне, - "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана, которые пойдут в один вечер. Премьерные показы проекта состоятся 6, 7 и 8 мая, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"Премьера двух опер ХХ века - "Дневник Анны Франк" и "Белая роза" - должна была состояться еще год назад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Из-за пандемии эта работа была перенесена на год и будет показана также в дни памяти об этом трагическом периоде нашей истории. Премьерные спектакли пройдут 6, 7 и 8 мая", - сказала Новикова.

Она отметила, что автором идеи и сценической версии выступил известный немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай. "За дирижерским пультом - постоянный приглашенный дирижер Большого театра Филипп Чижевский, художник-постановщик - Петр Окунев. Главные партии исполнят Александра Наношкина, Наталья Риттер (Анна Франк), Екатерина Ферзба, Ирина Хрулева (Софи Шолль), Василий Гафнер, Василий Соколов (Ханс Шолль)", - перечислила пресс-атташе ГАБТ.

Об операх

Как рассказала собеседница агентства, опера Григория Фрида написана по дневнику Анны Франк. "Это один из самых впечатляющих документальных памятников Второй мировой войны - записи на нидерландском языке, которые вела еврейская девочка Анна Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 1944 года в период нацистской оккупации Нидерландов", - уточнила Новикова.

Литературный "Дневник Анны Франк" известен во всем мире: впервые изданный в 1947 году, сегодня он переведен на 67 языков. "В раскрывающейся на его страницах судьбе одной девочки объединились миллионы человеческих трагедий, связанных с нацистским геноцидом", - пояснила популярность издания Новикова. По ее словам, пьеса, написанная на основе дневника, была отмечена Пулитцеровской премией и несколько раз экранизирована. "В конце 1960-х годов дневник лег в основу одноименной монооперы Григория Фрида (1915-2012) и стал первым музыкальным воплощением этого сюжета и единственным - в оперном жанре", - подчеркнула пресс-атташе ГАБТ.

"Что касается "Белой розы", то такое красивое и романтическое заглавие дал своей опере немецкий композитор Удо Циммерман. При этом, создавая свое произведение, он менее всего задумывался о прекрасных цветах или о любви: опера повествует о событиях печальных и даже страшных, и особый ужас и боль вызывает то, что события эти происходили в реальности. "Белой розой" именовалась подпольная антифашистская организация, созданная в 1942 году студентами Мюнхенского университета, а название "Белая роза" они дали своей группе по заглавию одного из романов немецкого антивоенного писателя Бруно Травена", - привела исторические сведения пресс-атташе ГАБТ.

Она отметила, что главные герои оперы Удо Циммермана - это реально существовавшие люди: Ханс и Софи Шолль, брат и сестра. "Ханс Шолль - студент медицинского факультета - в юности был последовательным сторонником нацистских идей. Но, побывав в качестве солдата Вермахта во Франции, а затем на Восточном фронте, он изменил мнение и по возвращении на родину стал одним из основателей "Белой розы". Чуть позже к организации присоединилась его сестра Софи, принимавшая активное участие в распространении листовок. Именно она стала невольной виновницей провала подпольщиков, бросив несколько листовок с балкона университета. Случайным свидетелем этого стал охранник, сообщивший о ее действиях в гестапо", - представила реальную основу оперы Новикова.

"В первой версии "Белой розы", написанной в 1967 году, перед зрителями возникали оживающие картины воспоминаний героев, но в 1986 году Удо Циммерман написал новую версию - камерную оперу, в которой полностью отказался от внешнего действия, в ней только воспоминания героев, их монологи и видения. Ханс и Софи переживают собственный страх смерти, чтобы в конечном итоге мужественно принять свою судьбу", - изложила содержание оперы пресс-атташе ГАБТ.

Комментарии создателей о проекте

Перед премьерой проекта своими мыслями поделились с журналистами его создатели. Так, немецкий режиссер Ханс-Йоахим Фрай рассказал о том, как родился, по его определению, "этот русско-немецкий проект".

"Опера "Белая роза" глубоко связана с моей личной историей, поскольку она написана дрезденским композитором Удо Циммерманом, и я был молодым студентом-волонтером среди зрителей мировой премьеры оперы в Гамбурге в 1986 году. Позже я дважды сам ставил это произведение - в Австрии и в Южной Корее. И всегда эта опера была в моем сердце. Когда я начал обсуждать идею постановки "Белой розы" с Владимиром Уриным (генеральный директор Большого театра), он попросил добавить что-то еще, чтоб это был полноценный театральный вечер. И таким образом мы придумали сделать русско-немецкую премьеру - "Дневник Анны Франк" Григория Фрида и "Белая роза" Удо Циммермана. Эти камерные оперы известны сами по себе, но в один вечер они будут исполняться впервые", - заявил режиссер.

Он также раскрыл секреты постановки. "В нашей концепции главные персонажи Анна Франк и Софи все время находятся на сцене вместе в двух операх. Нам важна единая тема - единая гуманистическая идея антифашизма: чтобы никогда не было войны, чтобы никогда не повторилась такая жестокость, которая была допущена фашистами по отношению к евреям. Еще мы пытаемся сделать так, чтобы люди не плакали все эти часы, потому что у нас даже на репетициях были моменты, когда артисты плакали, читая и пропевая тексты. Пусть останется надежда. Ханс, Софи, Анна Франк в конце не то, что умирают, они уходят в какое-то другое измерение, потому что они продолжают жить в нашей памяти", - пояснил свою концепцию Ханс-Йоахим Фрай.

"Свой спектакль мы будем играть в здании, которое находится рядом с Кремлем. Это накладывает на нас особую ответственность. И еще я хочу, чтобы люди знали, что этот спектакль поставил немец", - признался журналистам режиссер.

Он высоко оценил качество площадки, на которой будет идти созданный им проект. "Камерная сцена работает очень профессионально, я вижу, как вырос уровень работы с тех пор, как этот театр стал частью Большого, - отметил режиссер. - В спектакле заняты замечательные певцы, которые не только поют, но и играют, что в традициях этой сцены. Дирижер Филипп Чижевский, по моему мнению, прекрасно чувствует современную музыку. Я рад, что зрители услышат эти оперы в его гениальной интерпретации".

В свою очередь, Филипп Чижевский признал, что "в музыкальном плане эти оперы достаточно разные". "Для меня главное в этом проекте - память. Ведь мало остается живых свидетелей, все это уходит в прошлое, и через художественные произведения мы можем напомнить нашим зрителям о тех трагических днях", - убежден дирижер.