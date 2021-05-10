NBC не покажет "Золотой глобус" из-за недостаточного расового разнообразия жюри

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии "Золотой глобус", не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании.

"Мы продолжаем верить, что Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде (именно ее члены занимаются определением обладателей премии) серьезно настроена в отношении масштабных реформ. Однако перемены такого рода требуют времени и усилий, и мы считаем, что ассоциации требуется время, чтобы все сделать правильно", - отмечается в сообщении.

"Если организация осуществит свои намерения, мы надеемся, что можем транслировать церемонию в 2023 году", - добавили в NBC. Кто будет транслировать вручение премий в 2022 году, пока неизвестно.

В феврале газета Los Angeles Times сообщила о полном отсутствии в жюри премии, состоящем из 87 журналистов, темнокожих. Организаторы обещали исправить это упущение и "произвести необходимые изменения" как в самой организации, так и "в индустрии в целом".

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в более чем двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.