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Актриса Лариса Удовиченко удостоена приза "Признание" на фестивале "Виват кино России!"

Награду вручили ей за создание впечатляющей галереи образов на киноэкране, актриса сыграла более 120 ролей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Известная актриса театра и кино народная артистка России Лариса Удовиченко удостоена приза "Признание" за создание впечатляющей галереи образов на киноэкране. Эту почетную награду фестиваля "Виват кино России!" вручили ей во вторник на церемонии открытия в Большом концертном зале "Октябрьский".

В послужном списке киноработ актрисы, начавшей сниматься полвека назад, более 120 ролей. Она дебютировала еще школьницей в народной студии киноактера в фильме "Счастливый Кукушкин", а в 1976 году окончила во ВГИКе мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

"Я из последних сил стараюсь отвоевывать нашу профессию в кино", - сказала актриса, считающая, что нынешний продюсерский кинематограф нередко делает актеров пешками. Актриса надеется, что "продюсеры все-таки поймут, что кино не только продюсерское, оно, прежде всего, актерское и в нем должен быть герой".

На нынешнем фестивале Лариса Удовиченко включена в состав жюри, которому предстоит оценить восемь конкурсных фильмов. Она рада, что у нее появилась редкая возможность посмотреть лучшие фильмы последнего года и поработать в приятной компании профессионалов отечественного кино.

29-й фестиваль "Виват кино России!" завершится 15 мая чествованием лауреатов.

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