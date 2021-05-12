Театр кукол им. Образцова покажет премьеру спектакля "Чиполлино" в честь 70-летия повести

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Центральный театр кукол им. С. В. Образцова представит премьеру спектакля Екатерины Образцовой "Чиполлино" по мотивам сказочной повести Джанни Родари в честь 70-летия с написания произведения. Показы пройдут в рамках XXI Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"70 лет в этом году исполняется сказочной повести "Чиполлино"! И в честь прекрасной даты юбилея XXI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" представляет премьеру спектакля по мотивам этой доброй сказки в самом большом театре кукол в мире, в Детском Государственном академическом Центральном театре кукол им. С. В. Образцова", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, в спектакле задействованы более 60 разнообразных кукол, среди которых перчаточные, а также знаменитые образцовские тростевые, придуманные художницей Александрой Павловой, ученицей главного художника театра Сергея Алимова.

Как вспоминает режиссер спектакля, когда ей было пять лет, ее мать - актриса Наталья Образцова - привела ее в театр, куда приехал итальянский писатель Джанни Родари. "Мама дала мне в руки мою любимую книжку "Приключения Чиполлино". Я пришла в театр и Джанни Родари подписал мне ее лично: "Кате Образцовой - миллион поцелуев!" - приводят слова Образцовой в пресс-службе. "Спектакль "Чиполлино", который мы представляем, - это дань уважения прекрасному сказочнику, - продолжила она. - Пришло время "отдать миллион", и теперь восхищенные поцелуи возвращаются к Джанни Родари кукольным спектаклем!"

В пресс-службе добавили, что театральный режиссер, актриса и драматург Екатерина Образцова продолжает династию всемирно известного театрального деятеля, основателя театра кукол Сергея Образцова. Она служит в театре кукол двадцать пять лет и за это время выпустила множество спектаклей - номинант премии "Золотая маска" спектакль "Пиковая дама" по А. С. Пушкину, "Великий пересмешник" по мотивам книги С. В. Образцова "По ступенькам памяти", "Ночь перед Рождеством" по Н. В. Гоголю, "Путешествия Гулливера" по Дж. Свифту, "Дон Кихот" по М. Сервантесу, "Барон Мюнхгаузен" по Р. Распе и другие.

Спектакль проходит в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". ТАСС выступает официальным информационным партнером фестиваля.