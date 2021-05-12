В Тамбове открылся Рыбаковский фестиваль

ТАМБОВ, 12 мая. /ТАСС/. XIV Межрегиональный театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова, который был отменен в минувшем году из-за пандемии коронавируса, открылся в Тамбове спектаклем "Метель" Московского драматического театра на Перовской. В конкурсной программе фестиваля - восемь спектаклей, которые представят коллективы из Калуги, Тулы, Донецка, Арзамаса, Тамбова и Мичуринска, сообщает корреспондент ТАСС.

"Событие сегодня необыкновенно долгожданное и невероятно счастливое, потому что в этом зрительном зале собрались те, кто душой и телом любят его величество театр. Поверьте, это было непросто, потому что мы переносили этот фестиваль. Но огромные слова благодарности руководителям театров за то, что они смогли скорректировать свои графики и приехали к нам. И сегодня мы можем сказать, что 14-й театральный фестиваль имени Рыбакова открыт", - сообщил в ходе церемонии открытия заместитель начальника управления культуры и архивного дела Тамбовской области Сергей Саввин.

Спектаклем-открытием фестиваля стала "Метель" по пьесе Пушкина в постановке режиссера Гульнары Галавинской. Жанр постановки режиссер определила как фантазии и сны. Современный и подчеркнуто графичный образ постановки создается за счет ее мощной визуальной составляющей, где своеобразным "коконом" метели становится уникальный прием погружения спектакля в пространство песочной анимации. В спектакле играет живая музыка - скрипка, флейта и гитара.

"Эта повесть настолько загадочна, даже сегодня она осталась для меня огромной тайной: двое влюбленных вопреки воли своих родителей решают тайно обвенчаться, но из-за внезапно начавшейся метели главный герой не смог найти храм и осуществить свою тайную идею. Эта метель, которую придумал Пушкин, для меня - символ божественной воли, когда не все свои желания можно осуществить в этой жизни. Просто включается какой-то космический рок, при котором становится понятно, что не все человеку подвластно", - рассказала журналистам Галавинская.

Уже завтра начнется конкурсная программа фестиваля, в которую вошли восемь постановок. Первый спектакль "Блудный сын" по киноповести Шукшина "Калина красная" представит Мичуринский драматический театр. Также в программе "Ромео и Жанетта" Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, спектакль "Фронтовичка" Тульского академического театра драмы имени М. Горького. Постановку "Визит дамы" покажет Тамбовский драматический театр, Калужский областной драмтеатр выступит со спектаклем "На всякого мудреца довольно простоты", а драмтеатр из Арзамаса представит спектакль "Тень".

Как отметили организаторы фестиваля, членам жюри предстоит оценить игру артистов, их самобытность. В результате конкурсного отбора художественно-экспертная комиссия выдвинет пять номинантов на премии "Актер России" и "Актриса России". Также официальными наградами станут премия "За честь и достоинство" и две премии "Признание".

О фестивале

Фестиваль имени Н. Х. Рыбакова проходит в Тамбовской области с 2007 года. Он носит имя известного русского актера, который закончил свой творческий и жизненный путь в Тамбове. Традиционно в рамках фестиваля, помимо показов спектаклей и их обсуждений, проходят творческие встречи и вечера, театральные гостиные, презентации и мастер-классы. Основной Рыбаковский фестиваль пройдет в Тамбове с 12 по 19 мая. После его завершения начнется Малый Рыбаковский фестиваль, в рамках которого ведущие тамбовские театры выступят на сценах районных домов культуры, он будет проходить с 20 по 31 мая.