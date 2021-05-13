В Музее "Гараж" открылся летний кинотеатр

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Летний кинотеатр музея "Гараж" открыл новый сезон в четверг. Фильмом-открытием стал лауреат Берлинале, драма швейцарских режиссеров Рамона и Сильвана Цюрхеров "Девушка и паук", передает корреспондент ТАСС.

По словам куратора кинопрограммы Garage Screen Евгения Гусятинского, хотя первым в сезоне 2021 года был показан фильм "Девушка и паук", организаторы присвоили статус фильма-открытия еще двум картинам. Это абсурдистская комедия "Социальная гигиена" Дени Коте, разделившая со швейцарской картиной приз за лучшую режиссуру в секции Encounters Берлинского кинофестиваля в этом году, и фильм "Планета" современной художницы Амалии Ульман, который была показан на американском кинофестивале "Сандэнс".

"Эти фильмы объединяет то, что они представляют другой тип современной режиссуры. Необычный, оригинальный. Этот тип режиссуры связан с театральностью и условностью. Можно даже сказать искусственностью, которая при этом очень органична, - пояснил Гусятинский. - Если в прошлом году мы ставили акцент на классическом кино, движении времени, длительности, созерцании, то теперь у нас акцент на перформативность, бурлескность кинематографа".

В программе кинопоказов Garage Screen - ретроспектива гонконгского режиссера Вонга Карвая, которая начнется 16 мая и продлится до 23 июня. Зрители увидят восемь отреставрированных фильмов автора. В их числе "Пока не высохнут слезы", "Дикие дни", "Падшие ангелы", "Счастливы вместе", "2046" и режиссерская версия ленты "Рука", которые впервые покажут в России на большом экране.

Куратор программы добавил, что в кинотеатре будут показаны и другие зарубежные фильмы, российских лент в программе этого года пока нет. "Мы стараемся показывать фильмы, которые так или иначе резонируют с современным социальным, культурным, политическим контекстами. Это те фильмы, которых не будет в прокате в России. Их можно будет посмотреть только в Garage Screen", - уточнил он. Летний сезон Garage Screen продлится до конца сентября.