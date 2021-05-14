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Картину Клода Моне продали на аукционе Christie's за более чем $48 млн

Художник создал это полотно из серии пейзажей Лондона в период с 1899 по 1903 год

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Картина знаменитого французского импрессиониста Клода Моне (1840-1926) "Мост Ватерлоо. Эффект тумана" ушла в четверг с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $48,4 млн. Трансляция ведется на сайте аукционного дома.

Финальная стоимость лота составила $42 млн, однако с учетом всех дополнительных выплат будущему владельцу картины придется отдать $48,45 млн.

Полотно из серии пейзажей Лондона, написанных художником в поздний период импрессионизма, было создано в период с 1899 по 1903 год. Написание этой картины было связана с поездками Моне в Лондон на рубеже XIX и XX века, которые он специально совершал в сезон туманов. Из его номера в отеле "Савой" открывался вид на реку Темза с мостом Ватерлоо.

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СШАВеликобританияМоне, Клод
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