Русский музей создаст копию трона Павла I для отреставрированного зала Михайловского замка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Русский музей планирует создать копию исторического трона Павла I, хранящегося в Эрмитаже, чтобы поставить его в воссозданном Тронном зале Михайловского (Инженерного) замка. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора по научной работе Русского музея Евгения Петрова.

В Михайловском замке в 2019-2020 годах выполнена комплексная реставрация парадных залов с воссозданием их облика в том виде, какими они были при Павле I (после его гибели их интерьеры и убранство были утрачены). С 19 мая посетителям будут доступны Воскресенский, Тронный, Арабесковый залы, апартаменты камер-фрейлины Протасовой и еще ряд помещений, которые долгое время были заняты Центральной военно-морской библиотекой. В пятницу отреставрированные залы осмотрела министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Трон надо копировать, потому что оригинал находится в Эрмитаже, но вряд ли Эрмитаж его пожертвует. Нам придется делать все как положено: бархатный балдахин, ступеньки и так далее. Для этого надо достаточно много денег и времени - к открытию мы не успевали это сделать, но перспектива такая есть", - сообщила Петрова.

О Тронном зале

Большой Тронный зал императора Павла I был создан в 1798-1801 годах по проекту архитектора Винченцо Бренны. Во времена Павла I стены зала были затянуты зеленым бархатом с золотым шитьем, а в глубине длинного двусветного пространства ярким пятном выделялся трон императора под пунцовым балдахином, установленный у восточной стены на возвышении из восьми ступенек. В марте 1801 года, на следующий день после гибели Павла I, императорская семья покинула замок, убранство было снято и перевезено в другие дворцы, в дальнейшем в помещениях размещалась библиотека.

Во время реставрации в зале воссоздано бархатное убранство стен, материал для этого был заказан в парижской мануфактуре, работающей по историческим образцам. Отреставрированы другие элементы декора, в том числе потолочные плафоны, гербы российских городов и губерний во фризе под потолком.

Как отметила министр культуры во время посещения Михайловского замка, предстоит еще большая работа по наполнению интерьеров экспонатами. "Мы сейчас говорим о том, что фондохранилища наших музеев наполнены уникальными предметами, которые здесь находились, и где-то нужно воссоздание. Речь идет и о троне Павла I, пока здесь стоит лишь упоминание о том, что он находился в этом месте", - отметила Любимова.

Как пояснила Петрова, на месте трона пока установлено кресло Павла I из коллекции Русского музея.