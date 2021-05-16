"Ночь музеев" в Севастополе завершилась встречей рассвета в форте XIX века

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Акция "Ночь музеев" в Севастополе продлилась 11 часов: она началась с "оживших" картин в художественной галерее и завершилась встречей рассвета на крыше Константиновской батареи, построенной в XIX веке, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня участие в акции принимают все ключевые музеи. Мы сегодня планировали работу так, чтобы люди могли посетить максимальное число площадок. Значение имеет каждая площадка, которая работает", - сказал вице-губернатор Игорь Михеев.

От античности до Серебряного века

Первым "ночные" экскурсии в 18:30 начал проводить Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. Пока его здание - четырехэтажный особняк XIX века - находится на ремонте, галерея размещается в залах кинотеатра "Москва" в спальном районе города. Однако к "Ночи музеев" ее работники подготовили многогранную программу - мастер-классы, "ожившие" картины (инсталляции, во время которых актеры изображали сцены с известных полотен) и другое.

Как пояснила заместитель директора по научно-исследовательской и фондовой работе учреждения Людмила Смирнова, в небольшом зале размещены наиболее интересные экспонаты. Среди них работы Ивана Айвазовского, полотно баталиста Франческо Казановы, картины художников Серебряного века, два полотна итальянских художников с инвентарными номерами Эрмитажа - еще в царское время они были переданы для украшения Ливадийского дворца, а спустя годы оказались в севастопольской галерее. Особое место занимает этюд "Японка", написанный Василием Верещагиным во время путешествия накануне русско-японской войны, примечательна и выполненная по его заказу рама с цветами и драконами.

"Для гостей в этом году мы постарались сделать все, чтобы ночь в музее была уникальной и интересной. Наши гости могут увидеть уникальные ювелирные украшения, которые мы представляем именно в эту ночь", - отметила директор "Херсонеса Таврического" Елена Морозова.

Здесь посетители смогли полюбоваться закатом над руинами древнего города, посмотреть программы передвижного планетария и увидеть представления в старейшем театре России - амфитеатре, построенном ориентировочно в IV-III веках до нашей эры. В залах музея помимо действующих и в другие дни экспозиций только на одну ночь были выставлены древние ювелирные украшения - геммы и золотые серьги, которые сделаны почти 2 000 лет назад. Также музей представил украшение из могильника, найденного при строительстве главной крымской магистрали "Таврида" - серьги II-IV веков с подвесками в форме кувшинчиков и стеклянными вставками.

"Институт археологии РАН в виде исключения разрешил показать эти серьги до публикации результатов раскопок. Мы не знаем точно, где именно они произведены: у нас нет информации, что у скифов были ювелирные мастерские, однако греки нередко делали украшения по их заказу, при этом в Херсонесе найдены отдельные формы для отлива серег, но с равной вероятностью изделия могли быть откуда-то привезены. Кроме того, на изделиях есть следы бытования: дело в том, что такие вещи очень высоко ценились, передавались из поколения в поколение", - пояснила ТАСС главный хранитель музея-заповедника Наталья Демиденко.

Программы о военной истории города

Программы, посвященные военной истории, представили Музей Черноморского флота, комплекс "35-я батарея", а также отделы Музея героической обороны Севастополя: мероприятия прошли в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" и в комплексе на Малаховом кургане, на Сапун-горе (эта часть музея посвящена событиям Великой Отечественной войны).

В здании панорамы гости смогли попасть под предметный план и полотно - то есть, в ту часть музея, где не бывали даже большинство сотрудников. На нижней незакрашенной части художники, работавшие над панорамой в послевоенные годы, оставили небольшие записки карандашом - увидеть их из экспозиционного зала невозможно. Также специально для "Ночи в музее" был выставлен фрагмент первой панорамы, которую написал к 50-летию первой обороны Севастополя в годы Крымской войны основоположник отечественной школы батальной и панорамной живописи Франц Рубо, однако эта работа была повреждена при пожаре во время обороны города в 1942 году.

Встреча рассвета

Финальным событием "Ночи в музее" стала встреча рассвета над Константиновским равелином - артиллерийской батареей, построенной в середине XIX века. Форт был задействован при обеих героических оборонах Севастополя: 1854-1855 годов и 1941-1942 годов, после Великой Отечественной войны здесь располагался центр подготовки военных водолазов.

"У нас во время летнего сезона есть экскурсионный продукт: встреча заката - красивейшая картина. Вслед за этим пришла идея встречи рассвета. Пока это первый опыт, но посмотрим, подумаем, может быть, введем как постоянный экскурсионный продукт", - отметил руководитель комплекса, председатель севастопольского городского отделения Русского географического общества Владимир Воробьев.

Солнце на равелине встречали несколько десятков человек. "Я коренной житель Севастополя, но раньше ни разу здесь не был, - рассказал ТАСС один из посетителей музея Олег. - Мы уже побывали на экскурсии, а потом вместе со всеми стали ждать рассвета - конечно, интересно увидеть родной город со стороны."

По данным учреждений, за время акции "Херсонес Таврический" посетили около 12 тыс. человек, Константиновскую батарею - около 2 тыс. Данные по остальным музеям уточняются.