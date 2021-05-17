Число посетителей во время "Ночи музеев" в Севастополе выросло в три раза с 2019 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Общее число посетителей выставок и представлений, прошедших в Севастополе во время акции "Ночь в музее", составило около 41 тыс. человек, что в три раза больше показателей 2019 года, сообщила в понедельник во время аппаратного совещания городского правительства директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.

"У нас было 41,5 тыс. участников. В три раза больше посетителей по сравнению с предпандемийным годом. Музеи столкнулись с тем, что шел очень большой поток людей, и музеям в связи с требованиями Роспотребнадзора нужно было разделять потоки и увеличить количество маршрутов, количество экскурсий, количество мастер-классов и так далее", - сказала Романец.

По ее данным, больше всего посетителей приняли три площадки Музея героической обороны Севастополя - 17 тыс. человек, заповедник "Херсонес Таврический" - около 12 тыс. человек, площадка "Театральная улица" - 5 тыс. Остальные музеи приняли от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. гостей.

Акция длилась 11 часов. В 18.30 в субботу ее открыл Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого, вечером и ночью мероприятия проходили в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", Музее героической обороны Севастополя (в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", в комплексе на Малаховом кургане, на Сапун-горе), в Музее Черноморского флота и в комплексе "35-я батарея". В самом центре города на набережной интерактивные мероприятия провели участники проекта "Театральная улица". Завершилась акция встречей рассвета на Константиновской батарее XIX века около 5.20 в воскресенье.