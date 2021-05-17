Егор Кончаловский снимет свою первую комедию "Мой папа - вождь!"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Режиссер Егор Кончаловский приступил к съемкам первой в своей карьере комедии для семейной аудитории "Мой папа - вождь!", главную роль в которой исполнит Дмитрий Нагиев. Об этом сообщает пресс-служба киностудии имени Горького.

"Всегда хотелось снять добрую комедию. Мы снимаем кино, в котором есть всего понемногу: юмор, грусть, любовь и экшн. Это трудно и интересно", - поделился Кончаловский, которого процитировали в пресс-службе.

Фильм создается кинокомпанией "Окапи продакшн" и студией Горького при поддержке Минкультуры. По сюжету капитан дальнего плавания, который потерял память и волею судьбы стал вождем африканского племени, возвращается домой и пытается обрести взаимопонимание с женой и десятилетним сыном. Для Егора Кончаловского, автора криминальных боевиков "Антикиллер", "Побег" и других, картина "Мой папа - вождь!" станет первым опытом в жанре приключенческой семейной комедии. Главную роль в фильме сыграет Дмитрий Нагиев, также на экране появятся Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Федор Добронравов и другие артисты.

"На проекте "Мой папа - вождь!" собралась прекрасная команда, у фильма отличный каст. Интригует первый опыт замечательного режиссера Егора Кончаловского в новом для него жанре. Уверена, это будет энергичная и добрая семейная комедия - стильная и со смыслом", - отметила генеральный продюсер студии Горького Лика Бланк.